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Barredos se protege del sol: el Ayuntamiento sustituye los toldos por estructuras de madera para proporcionar sombra en la zona del parque

Los trabajos continuarán en las próximas semanas con la instalación de bancos

La nueva zona de sombra instalada en Barredos.

La nueva zona de sombra instalada en Barredos.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Barredos (Laviana)

El calor aprieta este verano y Barredos quiere protegerse del sol. Lo ha hecho estrenando una zona de sombra en el área del parque. "Esta semana se ha finalizado la primera fase de sustitución de las antiguas zonas de sombra. En este caso, se ha colocado la primera estructura de madera tratada de 5 por 3 metros en una de las zonas de descanso y que proporcionará sombra en tiempos de calor y cubierta adecuada en días de mal tiempo gracias a la cubrición con tégola", indicó el gobierno local.

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Los trabajos continuarán en las próximas semanas y se reubicarán los bancos necesarios en estas zonas, explicaron las mismas fuentes, que resaltaron que se trata de "una estructura fuerte y más funcional que sustituye a los toldos que en un principio existían sobre estructuras metálicas y que han generado problemas de mantenimiento".

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El gobierno local también indicó que "a finales de este mes, se procederá a la colocación de la estructura paraboloide en el parque de La Pola (en la zona de los columpios). En este caso, han existido muchas dificultades técnicas para ejecutar esta obra por la escasa oferta de empresas que pudieran reponer este elemento con materiales resistentes y antivandálicos. Ahora, con esta nueva adjudicación se garantiza tener una zona de resguardo adaptado y con la durabilidad y estabilidad de necesaria en esta zona tan frecuentada del parque", concluyeron los responsables municipales.

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