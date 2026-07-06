Atención cerveceros: este sábado 11 se celebra el Tolivia Fest en Laviana, con 26 elaboradores
Habrá 28 servicios de autobús para subir hasta el pueblo desde Pola de Laviana, y otros tantos para regresar, todos ellos de forma gratuita
Un año más, y ya van trece ediciones, la localidad de Tolivia, en Laviana, se transformará en una gran cervecería al aire libre. Todo ello gracias al Tolivia Fest, que este sábado 11 de julio reunirá a 26 cerveceros artesanos en el pueblo, ofreciendo más de un centenar de variedades de bebida. Habrá además autobuses gratuitos desde Pola de Laviana, y actuaciones musicales. En la pasada edición se dieron cita en Tolivia hasta 6.000 personas para disfrutar del festival.
Un total de 26 cervecerías artesanas se repartirán por las calles, plazas, hórreos y paneras de Tolivia. Los puestos de venta abrirán a las 12.00 horas. La mañana estará animada por la charanga "Los Pelagatos". Tras su cierre, sobre las 21.30 horas, habrá concierto. Empezarán poniendo la música el grupo de rock lavianés "Trujas", a continuación será el turno del grupo "Look out" y el fin de fiesta lo pondrá el DJ "Vas bailar".
Autobuses
Habrá además servicio de "birrabús", con transporte de Pola de Laviana a Tolivia, y a la inversa. Desde la Pola habrá 28 servicios, de 12.30 a 23.00 horas. Para bajar del festival, habrá otros 28 autobuses, desde las 14.00 a las 2.30 horas. La salida desde la Pola se hará desde el aparcamiento de la calle Pelayo. En Tolivia, llegan y salen desde el cruce de la carretera de Fresneo.
Veintiséis cerveceras
Las cerveceras artesanas participantes en el Tolivia Fest serán Sacavera, Cascayu, Espron, Cotoya, Virtus (Burgos), Asturias Brewingn Company, Tolibiers, Laugar Brewery (Vizcaya), Accastur, Caleya, San Frutos (Segovia), Castreña (León), Reneck Brewery (Cantabria), Bacterio Brewing (Madrid), Segubier (Zaragoza), Pumarón, Grisú, Vereda (Palencia) y Peruyera. Todas estos elaboradores ya habían participado ediciones anteriores. Este sábado, como novedad, también estarán Scone, El Secreto del Abad (Valladolid), Limbo, Zángana, CCVK (Madrid), Joint Brewing (Madrid) y Octavo Arte (Segovia).
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