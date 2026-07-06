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Una "Pitanza" para poner el broche al décimo aniversario de los Gaiteros del Carbón

El festival organizado por la banda en La Chalana contó con música, baile y gastronomía

Integrantes de la banda, en el &quot;prau&quot; de La Chalana.

Integrantes de la banda, en el "prau" de La Chalana. / Gaiteros del Carbón

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Los Gaiteros del Carbón despidieron este domingo los festejos con los que celebraron su primera década de trayectoria. Lo hicieron con "La Pitanza", un festival popular en el prau la Chalana, en Laviana, con el que festejaron por todo lo alto su aniversario. La jornada comenzó sobre las 13.00 horas, con el vermú "en danza" con Paulino y María, que pondrán sintonía al mediodía con música tradicional. En el prau se contó con los food trucks "La Dinamitera" y "La Loca". La clausura musical lo puso a las 19.00 horas el concierto de “Abéu”.

La actuación musical de Paulino y María.

La actuación musical de Paulino y María. / Gaiteros del Carbón

La actividad pone el punto y final a los actos programados dentro de la "Selmana Cultural" de la formación, que tuvo como escenario principal el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana. Hubo cursos de instrumentos de cocina, de pandereta, de baile tradicional gallego y de txalaparta, entre otros. Además, se organizó la exposición titulada "Equí tán... estos son", una muestra que profundiza en la trayectoria y el espíritu de la banda de gaitas, formada por jóvenes y niños.

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