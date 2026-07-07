El Campus de Baloncesto de Laviana culmina con éxito su séptima edición: "Va mucho más allá de la cancha"
Más de 70 jóvenes participaron en las actividades
Érika F. Mallada
Laviana ha puesto el broche de oro a la séptima edición de su "Campus Basket", una cita organizada por el Club de Baloncesto de Laviana y que la propia entidad califica de "nuevo éxito".
Más de 70 participantes disfrutaron de una semana "inolvidable" en un campamento que ha trascendido mucho más allá de los entrenamientos, la técnica y los partidos sobre la cancha.
Baños en el río Nalón, excursiones en plena naturaleza... Esta nueva edición ha supuesto "una oportunidad para conocerse mejor, hacer nuevas amistades y compartir experiencias que van mucho más allá de la cancha", señalan desde el club.
En este contexto, cada participante no solo ha podido disfrutar de la práctica del baloncesto y mejorar su técnica en la pista, sino también ha sido una oportunidad única para reforzar el sentido de convivencia, el compañerismo y los valores que fomenta el deporte.
Agradecimientos
El club también ha querido aprovechar el cierre de esta séptima edición para agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Laviana y de las instalaciones concedidas por el C.P Maximiliano Arboleya, cuya colaboración ha sido fundamental para hacer posible una nueva edición del campus y que esperan volver a disfrutar el próximo verano.
Asimismo, la entidad no ha querido olvidarse de la encomiable labor de familias, entrenadores, monitores y colaboradores que han formado parte de este proyecto, a quienes definen como "el verdadero motor" de un campus que ya lleva siete años consolidándose como una de las actividades de verano del concejo.
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