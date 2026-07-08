Entrevista | Eduardo Fernández González Nuevo presidente de la Banda de Música de Laviana
"Somos 42 músicos en una entidad con 120 años de vida, historia viva de Laviana"
"Queremos impulsar la escuela de música, el curso pasado tuvimos unos 50 alumnos, la cantera es muy importante"
Eduardo Fernández González, de 39 años, es desde esta primavera el nuevo presidente de la Banda de Música de Laviana, una entidad que cuenta con más de 120 años de historia.
-¿Cuándo empezó su relación con la banda?
-Bueno, llevo más de 20 años perteneciendo a ella. Empecé ahí aprendiendo en la escuela y hasta hoy. También participé en alguna directiva más.
-¿Hubo alguna candidatura más?
-No, fue una cosa de consenso. El anterior presidente no se presentó, y dimos el paso adelante. Al final la nueva directiva salió por unanimidad.
-¿Con cuántos músicos cuenta ahora la banda?
-Ahora somos 42 músicos. La disponibilidad de la gente es variable, pero somos 42 personas. Nuestro director es Jesús Enrique García.
-La Banda de Música de Laviana tiene mucha historia...
-Se fundó ya en 1905, tiene más de 120 años de vida, es historia viva de Laviana.
-La escuela de música es la "joya" de la banda...
-Uno de los objetivos principales que tenemos ahora es fomentarla, impulsarla lo más posible para captar el mayor número de alumnos en la academia para fortalecer la banda. La cantera es lo más importante para nosotros, es enseñar el amor por la música.
-¿Cuántos alumnos tuvieron el pasado curso?
-Hubo unos 50 matriculados, con seis profesores y el director, todos titulados superiores y con preparación y experiencia. Ahora ya está abierta la matrícula para el nuevo curso, y lo estará hasta que empiecen las clases.
-¿Qué instrumentos son los que se enseñan en la academia?
-Todos los instrumentos de los que se compone la banda: desde viento metal, trompeta, tuba, trompa, trombón, viento madera, clarinete, saxofón, flauta, todo el tema de percusión... Además, también se enseñan dos instrumentos complementarios, el piano y la guitarra. Tenemos también una Joven Banda, que es muy útil para que los alumnos entren en la dinámica de funcionamiento de una banda de música, para que a partir de ahí toquen con ella.
-¿Cuántas actuaciones realiza anualmente, aproximadamente, la banda?
-Solemos estar en unas 25 actuaciones anuales. En breve va a ser además una de las importantes.
-El Festival Nacional de Bandas. Hábleme de él.
-Vamos ya por 17 ediciones, este año se celebrará el 18 de julio, en unos días. Participa con nosotros la banda de Los Yébenes, de Toledo. A las 11.00 horas habrá una recepción en el Ayuntamiento, luego pasacalles con las dos bandas, y a las 12.45 actuaremos todos juntos, unos 75 músicos. La mitad del repertorio la dirigirá un director, la otra mitad, el otro.
-¿Dónde ensayan, cómo es el día a día de la banda?
-Tenemos el antiguo aulario de Fontoria, unas instalaciones que estamos intentando mejorar. El año pasado se hizo una reforma integral de la sala principal de ensayo. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento para cuestiones mayores. Por ejemplo, este verano hemos hablado de revisar el tejado y los canalones. En el día a día, los alumnos vienen, hay clases de solfeo, comunes, luego de instrumentos de forma individual.
-¿Con cuántos socios cuenta la banda ahora?
-Somos cerca de 300. El número ha bajado. Queremos animar a la gente a que apoye a la música de Laviana, hacerlo son solo 12 euros al año, 1 euro al mes. Los socios ayudan muchísimo, es muy importante intentar fortalecer esta masa social. Su apoyo es fundamental.
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