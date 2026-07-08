Laviana se mueve: primer concierto confirmado para el festival Regodón, paralelo a la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón
El grupo "Muñeca rusa", nueva sensación del indie español, actuará el viernes 21 de agosto
Laviana se mueve y la preparación de las fiestas del Descenso Folklórico del Nalón, el próximo 22 de agosto, ya está en marcha. Como en estos pasados años, paralelamente al Descenso se celebrará el Festival Regodón, con música y cultura entre los días 20 y 23. Ya está confirmado el primer grupo del festival, que serán los asturianos "Muñeca rusa". Actuará el viernes 21, a partir de las 22.00 horas, en el escenario principal Sopera.
La tercera edición del Regodón cuenta con su primer grupo, "Muñeca rusa", considerado uno de los proyectos de mayor proyección dentro de la escena indie nacional. Con temas ya conocidos como "Shock", "Viernes sin H", "Masivo" o "Tu tema de pop", la banda se encuentra trabajando en su primer álbum. También han colaborado ya con artistas como Igor Paskual o "Tigre y Diamante".
A lo largo de las próximas semanas, la organización de los festejos irá anunciando nuevos grupos y actividades para el Regodón.
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