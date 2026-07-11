El Descenso Folklórico del Nalón crece: habrá un desfile previo el viernes 21 de agostocon todas las embarcaciones por las calles de Laviana
El objetivo es "realzar" el trabajo de las peñas participantes en la fiesta y poder ver mejor el trabajo realizado para la gran "folixa" fluvial
El Descenso Folklórico del Nalón sigue creciendo. Este año la gran fiesta del verano en Laviana tendrá una gran novedad: las embarcaciones participantes, está previsto que sean más de 40, podrán verse desde la tarde del viernes 21 de agosto, el día antes de la fiesta. Protagonizarán un desfile previo por varias calles céntricas de la Pola, para acabar colocadas en el "parque cerrado" que se instalará frente al parque, en la calle río Cares. Allí pasarán la noche previa al Descenso, el sábado 22 de agosto.
Con esta ampliación, la directiva del Descenso quiere "dar más lustre al trabajo de las peñas. El propio día de la fiesta a veces es difícil poder ver cada embarcación, el trabajo que se ha hecho, muy destacable". De este modo, el viernes, con la concentración primero de las carrozas y luego con el desfile y la llegada al parque cerrado, "la gente, los visitantes, o los propios vecinos, podrán ver bien cada una de las embarcaciones".
Se trata de una de las novedades de la edición número 57 de la "folixa", declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El presidente de la Asociación Llavianeses pol Descensu, Roberto Morán, subrayó que desde la organización se quiere "impulsar un poco más" la fiesta, "realzando el trabajo que las peñas hacen con las embarcaciones". De esta forma, las peñas y sus carrozas están convocadas, entre las 15.00 y las 19.00 horas, en la calle Juan XXIII, junto a la iglesia. Luego se iniciará un desfile que recorrerá la Avenida de la Constitución, la plaza del Ayuntamiento, la calle Libertad, calle Luis Alonso, y finalmente Río Cares, y allí estará el parque cerrado, donde "dormirán".
El desfile, relató Morán, contará con un "speaker" que irá presentando a las peñas y sus embarcaciones. En las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento estará el arco de las medidas, que todas las embarcaciones tendrán que atravesar para cumplir con las medidas máximas reglamentarias.
"Lo que pretendemos es dar más protagonismo a las peñas y sus embarcaciones", subraya Morán. El sábado, en el Descenso propiamente dicho, "hay tal cantidad de gente, que es difícil poder verlas todas". También se quiere "ganar afluencia de visitantes a Laviana, y engrandecer un poco la fiesta". "Intentaremos que haya más gente en Laviana el viernes, para ver el desfile, y ya el sábado, igual que otras ediciones", parque cerrado durante la mañana, y desfile y descenso por la tarde, desde las 15.00 horas.
Limitación
El desfile del viernes tendrá límite de participación. Cada embarcación irá con el capitán de su peña, y un máximo de 10 personas para ayudar en su manejo. La gente "no irá disfrazada en ese momento, es realzar la embarcación". "Es una apuesta de la junta directiva, esperamos que salga bien", subrayó Morán.
De forma paralela al Descenso volverá a celebrarse en el parque el festival Regodón, del 20 al 23 de agosto. La mayor parte de su programa todavía no se ha desvelado. El primer grupo que se sabe va a participar es "Muñeca Rusa", en uno de los conciertos del viernes 21.
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