Laviana mide el sábado por barriles: miles de personas disfrutan de la cerveza artesana en el Tolivia Fest

A la sombra de un hórreo, de una casa o de una panera. Cualquier rincón era bueno este sábado en Tolivia para disfrutar de una buena cerveza. La localidad lavianesa acogía una nueva edición del Tolivia Fest, un certamen con cerca de una treintena de productores artesanos de "birra", que pusieron a disposición del numeroso público decenas de barriles sus mejores especialidades.

El tiempo acompañó. "Vaya como casca" era una de las frases más escuchadas al moverse entre la gente. La otra frase más repetida era "que bien entra". Porque calor y una buena cerveza hacen una combinación única y que casi todo el mundo sabe apreciar. A lo largo de la jornada, miles de personas se animaron a acudir al festival.

Pablo García sirve una cerveza en su puesto. / A. Velasco

Entre los productores, los había que jugaban en casa (o casi). Era el caso de Pablo David García Fernández, que con sus variantes de la marca "Grisú", estaba teniendo una buena mañana de ventas. "Hay más gente que otros años en estas primeras horas, la cosa está muy animada", explica este entreguín, que tiene precisamente en el vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio su fábrica de cerveza. "Jugar en casa siempre ayuda un poco, pero que se me conozca por hacer buena cerveza es lo más importante", señalaba.

Noveles

Si "Grisú" ya había estado más veces en Tolivia, para Irene De Arriba, de la marca segoviana "Octavo Arte", era su estreno. "Habíamos querido ya venir otras veces, hemos insistido mucho y por fin estamos aquí", señalaba la joven. Un acierto su decisión de llegar al núcleo lavianés, ya que "el ambiente es fantástico". Entre sus especialidades, "hemos traído sobre todo IPAs, y tenemos alguna lagger, pero sobre todo IPAs en sus variantes", explicaba.

Irene de Arriba, junto Tacho Carnicero, en su puesto. / A. Velasco

Y entre los asistentes, también había veteranos, como el propio alcalde lavianés, Julio García, que se daba una vuelta por el certamen. Y también noveles. Era el caso de Lucía Colunga y Sergio Piedra, de Pola de Siero. "Estamos viendo un ambiente muy guapo, a la sombra se está genial, y la cerveza está muy buena", comentaba la joven. Su compañero apuntaba que "la verdad es que las cervezas son sorprendentes y si podemos comprar alguna, pues seguro que la llevamos pa casa", explicaba. Ambos hicieron uso del servicio "Birrabús", que subía a la gente desde Pola de Laviana hasta la fiesta para evitar coger el coche.

Lucía Colunga y Sergio Piedra, junto a un hórreo en Tolivia. / A. Velasco

Y tras la cerveza, la música. La noche está reservada para los conciertos: sobre las 21.30 horas el grupo de rock lavianés "Trujas". A continuación los ritmos del grupo "Look out" y el fin de fiesta con el DJ "Vas bailar".