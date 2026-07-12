Los jóvenes del Centro Asturiano de México conocen el alto Nalón

Veintiocho jóvenes mexicanos, con raíces asturianas, llevan durante todo el mes de julio conociendo la tierra de sus ancestros. El viaje, impulsado por el Cetro Asturiano de México, tiene como objetivo «conectar» a esta nueva generación de mexicanos con sus orígenes españoles, y asturianos.

Este fin de semana la comitiva estuvo visitando el alto Nalón, con puntos como Laviana, en la imagen, donde comieron. Durante todo el viaje estos jóvenes verán más de 50 museos y espacios culturales asturianos, un recuerdo para toda la vida. El objetivo, siempre, es «seguir llevando un cachito de Asturias a México».