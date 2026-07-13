Héctor Moro abandera una nueva carrera solidaria: se buscan fondos para los damnificados por los terremotos de Venezuela
El atleta convoca a un reto solidario para correr el próximo viernes en el velódromo de Laviana
Los terremotos que asolaron Venezuela no solo se cobraron cientos de vidas, sino que dejaron a otras decenas de miles de personas en la calle, con lo puesto y sin recursos. Un desastre natural del que ningún pueblo está libre, y que esta vez ha asolado a Latinoamérica. Desde el corazón de las Cuencas mineras, en el más amplio sentido de la palabra, se ha organizado una recaudación de fondos para ayudar a los damnificados por los seísmos. El atletismo será el protagonista, y el atleta Héctor Moro, siempre dispuesto, abanderará un reto solidario que tendrá lugar el próximo viernes en el velódromo de Laviana.
El atleta, a través de su firma "195 metros" hace un llamamiento a la solidaridad del pueblo lavianés, pero también de cualquier persona que quiera acudir a aportar su granito de arena. Aunque la excusa es el atletismo, también pueden participar personas que quieran ir a caminar o que prefieran hacerlo en bicicleta. Lo importante es sumar esfuerzos para lograr ayuda que enviar a los venezolanos afectados por los terremotos.
En la convocatoria, Héctor Moro cuenta con la ayuda de Nadia Villa Ramos y Yonny Alberto Omaña Sanchez, del mesón La Mina, que son venezolanos y los ideólogos de este reto. "Tenemos las máximas garantías de que lo que donemos llegará a destino", explica Moro. La ayuda se canalizará a través de la Fundación del Centro Asturiano de Caracas.
Bajo el nombre "4 horas por Venezuela", el velódromo de Laviana acogerá esta prueba. Será de 8:00 a 22:00 horas, en el velódromo de Laviana. Las distancias a correr, caminar o pedalear van desde los cinco kilómetros hasta los 42 kilómetros que tiene una maratón, una distancia a la que Héctor Moro está más que acostumbrado y que correrá el viernes. De hecho, uno de los retos personales del solidario atleta lavianés pasa por llegar a correr un centenar de maratones.
Correr
Explica Moro que más allá del objetivo de recaudar dinero, también está el de "visibilizar la situación que tienen en Venezuela". "Queremos que las personas sepan el problema que hay y que la gente está allí sufriendo y viviendo con lo mínimo". De hecho, pese a que las distancias de la prueba arrancan en cinco kilómetros, cualquiera puede ir a acompañarlos sobre el tartán. "Da igual si hacen 1 kilómetro o 200 metros, el caso es dar visibilidad", explica.
Además, quienes no puedan ir a Laviana, también podrán apoyar la causa desde la distancia con donaciones que parten desde 1 euro. Los donativos se pueden ingresar en la siguiente cuenta corriente: "ES73 3059 0074 4940 1924 7529", poniendo como concepto "Venezuela". También se ha habilitado una plataforma de inscripciones y descargar un dorsal virtual a través de la web "https://www.avaibooksports.com/inscripcion/4-horas-por-venezuela/inscripcion_datos/".
En el evento colabora el Gobierno Local de Laviana, "Deporte Laviana", el club "195metros-AltoNalón", Proteccion Civil Alto Nalón, "Asturdj Laviana" y el Mesón La Mina. Durante la prueba habrá un cortador de jamón, y también se habilitarán duchas para quienes quieran asearse tras hacer deporte. Y como colofón, quien quiera podrá ir al Mesón La Mina, donde se hará una entrega simbólica del dinero recaudado, y se celebrará el hito "como tiene que ser, con un cachopo", bromeaba Moro.
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