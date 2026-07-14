"El Descenso del Nalón es una fiesta compleja, el número de participantes se ha duplicado en pocos años, es una gran responsabilidad"

Roberto Morán es el presidente de la Asociación Llavianeses pol Descensu, que organiza la popular "folixa" fluvial del Descenso Folklórico del Nalón, que este año tiene lugar el 22 de agosto. Un festejo muy complejo, que reúne a miles de personas y que recorre varios kilómetros en su desfile por Laviana y en la bajada por el río Nalón. Este año hay varias novedades, algunas ya adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA.

-El primer cambio respecto a otros años, el modelo de inscripción.

-Sí. Antes era a través de las peñas, la gente se ponía en contacto con ellas, se apuntaba, y eran ellas quienes nos pasaban los datos. Había problemas de inscripción, con el sistema para subir los datos, de compatibilidades informáticas...

-¿Cómo va a ser ahora?

-La gente se inscribe en la web del Descenso, que hemos preparado durante todo el año. Luego, solicita entrar en alguna de las peñas participantes, por el momento tenemos ya 40, y podrían ser dos más, 42 en total. Hay que validar quién eres, aportar tus datos, aceptar una serie de normativas y cesión de imagen, adaptarse a la ley de protección de datos... Por cuestiones de seguridad hay que tener identificada a cada persona que participa en la fiesta. No es solo un desfile, hay que tener en cuenta que luego se entra en el río, hay corrientes... la seguridad es primordial.

-¿También los menores que participan estarán identificados?

-Cada menor debe contar con un adulto que lo tutele. Por cada chaval, tendrá que haber un adulto que responda por él. Este adulto puede estar participando en la fiesta también, o no. A través de la web pueden hacerse todos los trámites.

-No es un trabajo que se haga en cuatro días...

-Es un trabajo de todo el año, con el cambio de la web empezamos en octubre, yo mismo la fui programando. En enero se convocó a las peñas a una primera reunión, con un borrador, y a partir de ahí se ha ido depurando, añadiendo cosas y arreglándolas.

-La inscripción ya está en marcha, ¿cuánta gente hay ya apuntada?

-Tenemos a autentificadas a 6.977 personas, de ellas 6.467 inscritas ya para participar en la fiesta. La diferencia entre una cifra y otra está en los adultos que tutelan a menores. Casi 6.500 inscritos ya cuando falta más de un mes para la fiesta, son muchísimos. Y eso que todavía hay algunas peñas que están a cero.

-Este año habrá participación desde Avilés, de habituales de otro gran Descenso, el de Galiana...

-Van a venir dos peñas desde Avilés, sí. Una un poco más pequeña, otra será la peña Villa L'Adelantrau, que tienen prevista una alta participación. Llevamos tiempo hablando con ellos para que participaran.

-Más novedades.

-La principal es el desfile del viernes, previo al Descenso, en la tarde del día 21 de agosto.

-¿Cómo será?

-Las peñas estarán convocadas para que lleven su embarcación, entre las 15.00 y las 19.00 horas tendrán que estar en el entorno de la iglesia de la Pola. A partir de aquí, se iniciará el desfile, se irá por la Avenida de la Constitución, la plaza del Ayuntamiento, la calle La Libertad (la "general"), bajarán por la calle Luis Alonso y llegarán hasta Río Cares. Allí estará el parque cerrado, las embarcaciones dormirán allí. En este desfile además pasarán por el arco de medidas, para comprobar que todas ellas cumplen con las bases de participación, con las medidas máximas permitidas.

-Un Descenso antes del Descenso...

-Queremos realzar el trabajo de las peñas, darles más protagonismo, enseñar sus embarcaciones. El sábado, el día de la fiesta, a veces hay tanta gente que es difícil ver bien las embarcaciones, sus diseños... intentamos además ganar un día más de afluencia de público a Laviana. Cada una irá acompañada de la gente justa para que pueda maniobrarse con ella, sin disfrazar. A título personal, siempre pensé que para el Descenso se trabaja mucho, es mucha labor para mostrar un solo día. Así queremos poner el foco en la labor de las peñas. Luego ya, el sábado, como estos últimos años. Por la mañana se podrán ver en el parque cerrado, y a las 15.00 horas se iniciará el desfile del Descenso. Esta jornada del viernes es una apuesta 100% de la directiva de la asociación. A ver si nos sale bien.

-Paralelamente a la fiesta se celebra el festival Regodón.

-Se celebrará entre los días 20 y 23 de agosto, de jueves a domingo. Vamos a ir desvelando poco a poco el cartel musical y de actividades.

-¿Con cuántos socios cuenta Llavinaeses pol Descensu?

-Ahora mismo somos unos 1.050, el año pasado llegamos a 1.330, queremos superarlos. Hago un llamamiento a toda la gente de Laviana, y a todo aquel que quiera participar, a asociarse. El Descenso es una fiesta compleja de organizar, también supone un gran desembolso.

-Por ejemplo...

-Solo en ambulancias, para un día, con el nivel de participación que hay, se destinan casi 20.000 euros. Empezamos a cobrar una cuota de inscripción de 2 euros. Los socios no la pagan, claro.

-Va a haber mejoras en cuanto al sistema de seguridad.

-Las embarcaciones, y todos los vehículos de emergencias y del ayuntamiento van a estar geolocalizados. Para saber en cualquier momento dónde están, y poder actuar en caso de emergencia médica, de alguna incidencia. Esta es una propuesta del Ayuntamiento, la tecnología al servicio de la fiesta, y de su seguridad. En caso de llamada al 112, con decir qué embarcación tienen delante o detrás, se estará localizado en todo momento, listo para actuar en muy poco tiempo. El Descenso, repito, es una fiesta compleja.

-Cada vez hay más participación...

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-Se ha pasado de desfiles con 3.000 ó 4.000 participantes a un Descenso con más del doble de gente, en poco tiempo. Súmale otros muchos miles más viéndolo. No es lo mismo controlar a 1.000 personas por el río que a 3.000 ó 4.000 (no todos los participantes se adentran en el Nalón). Desde la inscripción dejamos claro que el Descenso, sobre todo la parte de bajar por el río, es complicado. Es una gran responsabilidad.