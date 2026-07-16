El festival Regodón confirma una nueva actuación: la banda de Rock que celebrará sus 30 años en el Descenso Folklórico del Nalón

Los Mojinos Escozíos acturán en el Descenso Folklórico del Nalón. Así lo anunció este jueves la organización del festival El Regodón que sigue desvelando su cartel tras confirmar esta semana a la banda asturiana "Muñeca Rusa". Será la tercera edición del festival, que se celebra paralelo al Descenso y que, en esta ocasión, se montará entre los días 20 y 23 de agosto.

La mítica banda de rock será de las primeras en actuar. Lo hará el jueves 20 de agosto, a las 23.30 horas en el escenario Sopera del recinco instalado en el Parque de Los Príncipes de Pola de Laviana. Además, el grupo catalán llegará al Regodón coincidiendo con su 30 aniversario sobre los escenarios. Tres décadas en las que han publicado 17 discos, han vendido más de dos millones de copias y han ofrecido alrededor de 2.100 conciertos por toda España.

Desde la organización aseguran que poder contar con los Mojimos Escozíos supone "un nuevo impulso para el Regodón", que busca convertir a Pola de Laviana en "uno de los grandes puntos de encuentro musical del verano asturiano".

En las próximas semanas, se irán anunciando nuevas incorporaciones a un cartel que reunirá durante cuatro días música en directo, gastronomía y actividades para todos los públicos coincidiendo con la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Descenso del Nalón.

Crecimiento

La de este 2026 es una edición en la que el Descenso Folklórico quiere seguir creciendo. Este año la gran fiesta del verano en Laviana tendrá una gran novedad: las embarcaciones participantes, está previsto que sean más de 40, podrán verse desde la tarde del viernes 21 de agosto, el día antes de la fiesta. Protagonizarán un desfile previo por varias calles céntricas de la Pola, para acabar colocadas en el "parque cerrado" que se instalará frente al parque, en la calle río Cares. Allí pasarán la noche previa al Descenso, el sábado 22 de agosto.

Con esta ampliación, la directiva del Descenso quiere "dar más lustre al trabajo de las peñas. El propio día de la fiesta a veces es difícil poder ver cada embarcación, el trabajo que se ha hecho, muy destacable". De este modo, el viernes, con la concentración primero de las carrozas y luego con el desfile y la llegada al parque cerrado, "la gente, los visitantes, o los propios vecinos, podrán ver bien cada una de las embarcaciones".