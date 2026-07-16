Laviana estrena aparcabicis y promueve el ciclismo entre los jóvenes

Laviana impulsa el deporte entre los más jóvenes. Esta vez con el uso de bicicletas. El Colegio de Licenciados en Educación Física (COLEF) organiza un año más la iniciativa "Asturies sobre Ruedes - Encuentru Bicicolef Asturies", una propuesta dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años que pretende fomentar la movilidad activa, la educación vial y el conocimiento del patrimonio cultural, industrial y natural de la Cuenca Minera a través de la bicicleta.

Pola de Laviana fue la anfitriona en un encuentro con los jóvenes participantes en el Campamento Urbano de Laviana, a los que se les proporcionaron bicicletas Bicicolef para favorecer recorridos seguros por la localidad. La actividad se inició en el Colegio Público Elena Sánchez Tamargo.

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Además, el Ayuntamiento de Laviana ha inaugurado los nuevos aparcabicis instalados por todo el municipio. Los más pequeños pudieron disfrutar así de una jornada por la localidad en la que tuvieron charlas e hicieron una ruta como parte de la actividad que cuenta con la colaboración del consistorio lavianés a través de la Concejalía de Deportes y de Servicios Sociales.