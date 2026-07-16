Un nuevo ciclo de conciertos para "disfrutar del río y de La Chalana" en Laviana

Que La Chalana vuelva a ser un punto de reunión para todos los lavianeses. Este es el objetivo del nuevo proyecto cultural y gastronómico "A la vera del Nalón" que impulsa el Ayuntamiento de Laviana, y que consiste en unir música y actividades infantiles durante las tardes de los sábados, comenzando por el próximo día 18 de julio. También habrá actividades los sábados 25 de julio y 8 de agosto. A partir de ahí, Laviana ya se convertirá en hervidero, con las fiestas del Otero y el Descenso Folklórico del Nalón.

"A la vera del Nalón" se estrena este sábado, desde las 18.30 horas, en la zona de la nueva área recreativa de la orilla izquierda, en La Chalana. La música en esta primera jornada la pondrán el dúo "Los Juanes". Para los niños habrá, cada sábado, una actividad distinta: globoflexia, pintacaras y juegos tradicionales. En la zona existe servicio de bar y se ofrecerán además 100 gildas de cortesía a los asistentes (habrá más en el puesto de venta).

Desde el gobierno local de Laviana (PSOE en coalición con IU) "queremos recuperar este espacio como punto de encuentro para vecinos y visitantes, un lugar para compartir diversión, buen ambiente y buena compañía, disfrutando de uno de los rincones más especiales de nuestro concejo". Para aprovechar este lugar "nace 'A la vera del Nalón', una nueva cita para llenar de vida las tardes de los sábados junto al río". El horario aproximado de la actividad es de 18.30 a 21.00 horas. "Queremos que este verano se vuelva a disfrutar del río y de La Chalana", concluyeron desde el gobierno local.

Obras

Un espacio, La Chalana, cuya mejora terminó hace apenas un mes. En la zona se invirtieron algo más de dos millones de euros (2.042.939). Confederación Hidrográfica del Cantábrico ejecutó las obras y el Ayuntamiento de Laviana puso a su disposición los terrenos y a partir de ahora se encargará de su mantenimiento. La actuación se desarrolló en un tramo de 400 metros de las márgenes del Nalón e incluyó la construcción de una pasarela que conecta ambas orillas del río, la más grande de sus características en Asturias. También se impulsaron obras para evitar inundaciones.

El proyecto incorporó cuatro accesos al río en ambas márgenes, además de sendas peatonales y ciclistas en ambas orillas con una longitud aproximada de 800 metros y un área recreativa. Sobre el canal del molino se instaló una pasarela de 11,5 metros para dar continuidad al itinerario de la margen izquierda. También se impulsó la recuperación y potenciación del bosque de ribera en una superficie aproximada de 2,48 hectáreas,