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Setenta y cinco pilotos participan este sábado en la Subida a la Faya los Lobos

La prueba automovilística de Laviana cumple ya 35 años

La presentación de la Subida a la Faya.

La presentación de la Subida a la Faya. / Cedida a LNE

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L. Díaz

Pola de Laviana

Llega el mes de julio y vuelve una de las pruebas automovilísticas con más solera de Asturias, la Subida a la Faya los Lobos, en Laviana, en la que competirán un total de 75 pilotos llegados desde toda España. La prueba alcanza su 35.ª edición.

Organizada por la Escudería Nalón Auto Sport, el parque cerrado con los vehículos participantes queda instalado en la plaza del Ayuntamiento en la noche del viernes. Ya el sábado se celebra el grueso de la prueba. A las 9.00 queda cerrada la carretera de La Faya (AS-382 entre Barredos y La Faya de los Lobos). A esa misma hora los vehículos salen del parque cerrado en dirección a San Pedro de Tiraña, localidad desde la cual se realiza el cronometraje. A las 10.30 son los entrenamientos oficiales, y a continuación, la primera subida. Hay otros dos pases, tres en total, cuyos tiempos se suman para dilucidar el ganador. La entrega de premios se realizará desde las 19.30 horas.

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La edición de este año eleva su participación, de 65 a 75 pilotos. En 2025, el vencedor de la prueba fue José Albino García Hevia, que se hizo con el triunfo por séptima vez en su carrera. El segundo puesto fue para Adrián Artidiello y el tercero, para Alberto Ordóñez.

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