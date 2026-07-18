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Las "Cuatro horas por Venezuela" de Laviana recaudan 1.500 euros para el Centro Asturiano de Caracas

La prueba solidaria se celebró en la pista de atletismo, abanderada por Héctor Moro

Participantes, ante el Mesón la Mina, con el cheque con los 1.500 euros recaudados.

Participantes, ante el Mesón la Mina, con el cheque con los 1.500 euros recaudados. / Cedida a LNE

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

«Cuatro horas por Venezuela» es el nombre de la prueba solidaria que se disputó en la tarde-noche del viernes en Laviana, una carrera enfocada a recaudar fondos para la Fundación Centro Asturiano de Caracas, en un momento tan duro como el que está pasando el pueblo venezolano tras los terremotos que asolaron el país y dejaron miles de víctimas.

Bajo la tutela del atleta solidario Héctor Moro, e impulsada por la comunidad venezolana en Laviana –Nadia Villa Ramos y Yonny Alberto Omaña, del mesón La Mina, al frente– se lograron recaudar 1.500 euros en apenas cuatro horas. La acción, explicaba Héctor Moro antes de la prueba, va más allá de recaudar dinero. También se pretendía «visibilizar la situación que tienen en Venezuela, con gente sufriendo y viviendo con o mínimo».

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Las «Cuatro horas por Venezuela» se disputaron en la nueva pista de atletismo de Laviana, entre la Pola y Barredos. El deporte fue la excusa para ayudar a los damnificados por los seísmos. En la prueba participó «todo tipo de gente», no solo deportistas avezados.

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