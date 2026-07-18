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Setenta y cinco músicos y un escenario: así fue el XVII Festival Nacional de Bandas de Música de Laviana

La Banda de Música de Laviana se unió a la de Los Yébenes (Toledo) para la actuación

Los músicos de ambas bandas, justo antes del concierto.

Los músicos de ambas bandas, justo antes del concierto. / Banda de Música de Laviana

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L. Díaz

Pola de Laviana

Es ya prácticamente una tradición del verano del concejo de Laviana. La Banda de Música del municipio lleva ya 17 ediciones organizando su Festival Nacional de Bandas, que en esta ocasión contó con la visita de la formación de Los Yébenes, de Toledo.

Las actividades comenzaron ya sobre las 11.00 horas, con la recepción en el Ayuntamiento. A continuación, hubo pasacalles por Pola de Laviana, y a las 12.45 se inició el concierto, en el kiosco de la música de La Avenida. Un recital especial, ante numeroso público, en el que se unieron los 75 músicos de ambas formaciones, Laviana y Los Yébenes. La mitad del repertorio dirigido por el director toledano, la otra mitad, por el representante local, Jesús Enrique García.

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La Banda de Música de Laviana cuenta desde la pasada primavera con nuevo presidente, Eduardo Fernández. Entre sus objetivos, el de crear cantera, potenciando la escuela de música. El plazo de matrícula para el nuevo curso está abierto.

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