Rutas guiadas y conciertos en La Chalana "a la vera del Nalón" en el fin de semana de Laviana
Alta participación en el programa "Caminando por Laviana", con rutas en La Collaona y Soto Llorío
Mes de julio plagado de actividades en el concejo de Laviana. Solo este fin de semana se han celebrado rutas guiadas y se inició el nuevo programa de actos culturales «A la vera del Nalón», con el que se pretende recuperar el entorno de La Chalana como lugar de encuentro para los vecinos.
Por orden, el día 16 se celebraba, dentro del plan «Caminando por Laviana» una ruta guiada por el rico patrimonio etnográfico de la localidad de Soto de Llorío. Dentro de este mismo programa, el sábado se organizó con gran éxito de participación otra ruta guiada, en este caso por la denominada Ruta Minera, entre el alto de La Collaona, en el límite con Aller, y la capital del concejo lavianés, la Pola.
Finalmente, en la tarde del sábado se daba pistoletazo de salida al programa «A la vera del Nalón». Un nuevo ciclo, en la área recreativa de La Chalana, que en su primer día contó con la música del dúo «Los Juanes». También hubo actividades infantiles, y gastronomía con el reparto de gildas.
Dentro de «A la vera del Nalón», volverá a haber actividades y música los sábados 25 de julio y 8 de agosto. A partir de ahí, Laviana se convertirá en un hervidero de fiestas y actividades, con los festejos de Nuestra Señora del Otero y el Descenso Folklórico del Nalón.
- El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
- Tres heridos, uno de ellos grave, al ser arrollados por su propio coche en Pajares
- Vox plantea contratar seguridad privada en la piscina de Aller para que 'se cumplan las normas de convivencia
- Luto en el comercio de Mieres y de Oviedo por la muerte de Avelina Pérez, fundadora de Muebles Vallejo, y de Marisa Aguinaco, de la Ferretería Aguinaco
- Vuelve el tren histórico minero del Caudal: el próximo viaje será el 19 de septiembre
- Nuberu Los Berrones', el grupo 'Beatriz'... la música asturiana, de toda variedad, protagonista de las fiestas de El Entrego
- El Descenso Folklórico del Nalón crece: habrá un desfile previo el viernes 21 de agostocon todas las embarcaciones por las calles de Laviana
- Repunta el tráfico en el Corredor del Nalón, donde los conductores empiezan a circular a menor velocidad media