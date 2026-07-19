Rutas guiadas y conciertos en La Chalana "a la vera del Nalón" en el fin de semana de Laviana

Mes de julio plagado de actividades en el concejo de Laviana. Solo este fin de semana se han celebrado rutas guiadas y se inició el nuevo programa de actos culturales «A la vera del Nalón», con el que se pretende recuperar el entorno de La Chalana como lugar de encuentro para los vecinos.

Por orden, el día 16 se celebraba, dentro del plan «Caminando por Laviana» una ruta guiada por el rico patrimonio etnográfico de la localidad de Soto de Llorío. Dentro de este mismo programa, el sábado se organizó con gran éxito de participación otra ruta guiada, en este caso por la denominada Ruta Minera, entre el alto de La Collaona, en el límite con Aller, y la capital del concejo lavianés, la Pola.

Ambiente en La Chalana con el ciclo "A la vera del Nalón". / A Mansalva

Finalmente, en la tarde del sábado se daba pistoletazo de salida al programa «A la vera del Nalón». Un nuevo ciclo, en la área recreativa de La Chalana, que en su primer día contó con la música del dúo «Los Juanes». También hubo actividades infantiles, y gastronomía con el reparto de gildas.

Dentro de «A la vera del Nalón», volverá a haber actividades y música los sábados 25 de julio y 8 de agosto. A partir de ahí, Laviana se convertirá en un hervidero de fiestas y actividades, con los festejos de Nuestra Señora del Otero y el Descenso Folklórico del Nalón.