Laviana se echa a la calle para jugar a los bolos

Pola de Laviana se convierte esta semana en el epicentro del bolo asturiano con la celebración de la quinta edición de la “Semana de Bolos en la Calle”, una cita ya consolidada en el calendario estival de la comarca que culmina este viernes en el Parque de Los Príncipes. Organizado por la Peña Bolística Laviana y el Prau la Hueria, el evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Laviana y del Principado de Asturias a través de la Dirección General de Deporte, reuniendo durante cinco días a aficionados y deportistas de todas las edades en horario de tarde, concretamente entre las 16.30 y las 21.00 horas.

El torneo, abierto a categorías que van desde las promesas de la base hasta la competición sénior y la modalidad de aficionados en cuatreada, arrancó las dos primeras jornadas con las rondas de tiradas previas, donde los participantes completaron sus series de diez bolas por cada mano en busca de un puesto en las eliminatorias definitivas. La actividad continuó este miércoles y seguirá el jueves con sendas jornadas que arrancarán con la bolera abierta al público para dar paso, a partir de las 18.00 horas, a las semifinales de las categorías inferiores y, una hora más tarde, a los cruces decisivos de la categoría sénior, enfrentando al primer clasificado contra el cuarto y al segundo frente al tercero.

El broche de oro a esta semana de tradición y deporte tradicional tendrá lugar el viernes 24 de julio con una atractiva partida de exhibición de la selección femenina a partir de las 16.30 horas, seguida de las grandes finales tanto de la categoría inferior como de la sénior, tras la cual se procederá a la entrega de trofeos y premios en metálico, que repartirán incentivos económicos de hasta 400 euros para los primeros espadas sénior y de 100 euros para la cantera bolística.