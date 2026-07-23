Más grupos para el festival Regodón del Descenso Folklórico del Nalón: el punk de "Afónica Naranjo" estará en Laviana
El grupo madrileño se une a "Mojinos Escozíos" y "Muñeca Rusa"
El grupo madrileño "Afónica Naranjo" se suma al cartel del festival Regodón 2026, paralelo a las fiestas del Descenso Folklórico del Nalón en Pola de Laviana, y será la banda que actúe el sábado pasada la medianoche, una vez se entreguen los premios de la gran "folixa" fluvial.
"Afónica Naranjo" es una banda conocida como «la hardcorquesta de pueblo», y tiene previsto llevar al escenario del festival sus versiones punk-rock y hardcore "de algunos de los grandes éxitos que todo el mundo conoce". Con la incorporación de "Afónica Naranjo", el Regodón 2026 continúa completando su programación, tras confirmarse ya la participación en el festival de Laviana (del 20 al 23 de agosto) de grupos como "Los Mojinos Escozíos" o "Muñeca Rusa".
Está previsto que la actuación de los madrileños tanga lugar en la madrugada del sábado 22 al domingo 23, tras la entrega de premios del 57.º Descenso Folklórico del Nalón. El concierto tendrá lugar en el recinto del festival, en el parque de Los Príncipes de Pola de Laviana.
Unión musical
Nacida en Madrid en 2023, "Afónica Naranjo" es un grupo que rompe con el formato habitual de las bandas de versiones y las bandas tributo. Su propuesta parte de canciones conocidas por todo el público, pero interpretadas de una manera completamente diferente: "Más rápidas, distorsionadas y llevadas al terreno del punk-rock y el hardcore".
Bajo la denominación de «la hardcorquesta de pueblo», la banda busca unir dos escenas musicales que, aunque puedan parecer muy distintas, comparten el mismo espíritu festivo. Por un lado, las fiestas populares, y por otro, los festivales de rock, que buscan propuestas diferentes, originales y capaces de conectar con públicos muy diversos.
El Regodón se celebrará del 20 al 23 de agosto de 2026, coincidiendo con el Descenso, Fiesta de Interés Turístico Nacional. La organización del festival tiene previsto seguir desgranando su programación en los próximos días. El año pasado, unas 25.000 personas pasaron en cuatro días por los conciertos y las actividades culturales del evento.
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