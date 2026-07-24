El sistema de recogida de "chatarra" puerta a puerta de Laviana ya funciona, con 25 servicios en los primeros cinco días

La recogida de enseres y chatarra "puerta a puerta" con cita previa en Laviana ya está en marcha. Desde el lunes, y hasta la mañana del viernes, ya se habían realizado 25 servicios de este tipo en el concejo. Esta recogida sustituye al anterior sistema, por el cual, un día al mes, se depositaban en la vía pública todos los muebles, electrodomésticos... Ahora, el servicio "mejorará el aspecto de las calles y su salubridad, evitando tanto la parte antiestética como la de vertidos a las vías públicas”.

"En principio la gente está contenta", se señaló desde el gobierno local. Las citas se planifican para que la persona que quiere deshacerse de enseres o chatarra esté presente, un operario municipal lo carga en camión, y al final se cubre un acta de entrega. Además del "puerta a puerta", muy cómodo para grandes muebles, electrodomésticos de gran tamaño, etcétera, también se puede llevar la "chatarra" al ferial de Laviana, donde hay un punto habilitado, con horario de 8.00 a 14.00, previo aviso en caso de que sean de grandes dimensiones.

La medida, subraya el gobierno local, "da un plus de calidad a la limpieza de las calles, no teniendo que depositar los enseres en la vía pública". Además, la Ley exige que estos enseres y electrodomésticos deben ser tratados individualmente, por lo que, con el anterior sistema de recogida, tenían que ser "seleccionados" uno a uno para su tratamiento. De esta forma, al internalizar este proceso de selección y tratamiento de los residuos, al ir "puerta a puerta", se reducen incluso costes de funcionamiento del sistema, siendo "más eficaz" y económico.

El sistema, además, evita que se traigan "enseres desde otros puntos, fuera del concejo de Laviana", concluyeron desde el gobierno local.