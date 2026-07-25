Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Laviana, con el ciclismo: los Senderos del Carbón acogerán en mayo de 2027 el Campeonato de España de Enduro

La Real Federación Española de Ciclismo tomó la decisión en su última reunión

Un ciclista, en los Senderos del Carbón de Laviana.

Un ciclista, en los Senderos del Carbón de Laviana. / Cedida a LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Pola de Laviana

Laviana lleva tiempo apostando por el ciclismo. Primero, con la constitución de la red Senderos del Carbón, más de 160 kilómetros de rutas ciclistas para bicis de montaña, con distintos niveles de dificultad. Después, con la construcción de un velódromo para el ciclismo en pista, y finalmente, con la creación de un equipo de cantera, el Senderos del Carbón, para ahondar en la afición de los más pequeños -también hay categoría senior- por las bicicletas.

Esta apuesta ha sido reconocida ahora por la Comisión Delegada de la RFEC (Real Federación Española de Ciclismo), que en su última reunión ha designado al concejo de Laviana como sede del Campeonato de España de Enduro en 2027.

Las pruebas principales tendrán lugar el 2 de mayo. El campeonato coincidirá con el IV Enduro Senderos del Carbón, que "reunirá a los mejores especialistas nacionales de la modalidad", recalcan desde la Federación de Ciclismo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

La edición de 2026 se disputó a finales de mayo en Montefaro (Galicia), donde el coruñés Marco Veiga y la asturiana Cristina Menéndez revalidaron sus títulos de Campeones de España. Participaron casi 400 corredores de todo el país.

Noticias relacionadas y más

El enduro es una modalidad del ciclismo de montaña (BTT) que combina resistencia física y mucha técnica en las bajadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  2. Una empresa langreana suministrará el acero necesario para construir uno de los mayores resorts turísticos del Caribe
  3. Un polideportivo inundado, el tejado en mal estado y un patio sin columpios: el estado del colegio de Ujo que Educación de 'compromete' a mejorar
  4. Alarma en La Felguera por un incendio en un centro de belleza
  5. Ser pregonera de las fiestas de Sama es un regalo y un honor enorme, un reconocimiento a la lucha por la igualdad
  6. La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres
  7. Ángel Díaz, el maquinista mierense de 101 años que manejaba las locomotoras a vapor del Vasco: 'Con el diésel era más aburrido porque ibas solo en la cabina
  8. Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas, fallece a los 107 años

Laviana, con el ciclismo: los Senderos del Carbón acogerán en mayo de 2027 el Campeonato de España de Enduro

Laviana, con el ciclismo: los Senderos del Carbón acogerán en mayo de 2027 el Campeonato de España de Enduro

"Nacha Pop", Marisa Valle Roso, "Assia" y el grupo "Radar", el menú musical de las fiestas del Otero en Laviana

"Nacha Pop", Marisa Valle Roso, "Assia" y el grupo "Radar", el menú musical de las fiestas del Otero en Laviana

El sistema de recogida de "chatarra" puerta a puerta de Laviana ya funciona, con 25 servicios en los primeros cinco días

El sistema de recogida de "chatarra" puerta a puerta de Laviana ya funciona, con 25 servicios en los primeros cinco días

Más grupos para el festival Regodón del Descenso Folklórico del Nalón: el punk de "Afónica Naranjo" estará en Laviana

Más grupos para el festival Regodón del Descenso Folklórico del Nalón: el punk de "Afónica Naranjo" estará en Laviana

Laviana se echa a la calle para jugar a los bolos

Laviana se echa a la calle para jugar a los bolos

Rutas guiadas y conciertos en La Chalana "a la vera del Nalón" en el fin de semana de Laviana

Rutas guiadas y conciertos en La Chalana "a la vera del Nalón" en el fin de semana de Laviana

Setenta y cinco músicos y un escenario: así fue el XVII Festival Nacional de Bandas de Música de Laviana

Setenta y cinco músicos y un escenario: así fue el XVII Festival Nacional de Bandas de Música de Laviana

Las "Cuatro horas por Venezuela" de Laviana recaudan 1.500 euros para el Centro Asturiano de Caracas

Las "Cuatro horas por Venezuela" de Laviana recaudan 1.500 euros para el Centro Asturiano de Caracas
Tracking Pixel Contents