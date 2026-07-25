Laviana, con el ciclismo: los Senderos del Carbón acogerán en mayo de 2027 el Campeonato de España de Enduro
La Real Federación Española de Ciclismo tomó la decisión en su última reunión
Laviana lleva tiempo apostando por el ciclismo. Primero, con la constitución de la red Senderos del Carbón, más de 160 kilómetros de rutas ciclistas para bicis de montaña, con distintos niveles de dificultad. Después, con la construcción de un velódromo para el ciclismo en pista, y finalmente, con la creación de un equipo de cantera, el Senderos del Carbón, para ahondar en la afición de los más pequeños -también hay categoría senior- por las bicicletas.
Esta apuesta ha sido reconocida ahora por la Comisión Delegada de la RFEC (Real Federación Española de Ciclismo), que en su última reunión ha designado al concejo de Laviana como sede del Campeonato de España de Enduro en 2027.
Las pruebas principales tendrán lugar el 2 de mayo. El campeonato coincidirá con el IV Enduro Senderos del Carbón, que "reunirá a los mejores especialistas nacionales de la modalidad", recalcan desde la Federación de Ciclismo.
La edición de 2026 se disputó a finales de mayo en Montefaro (Galicia), donde el coruñés Marco Veiga y la asturiana Cristina Menéndez revalidaron sus títulos de Campeones de España. Participaron casi 400 corredores de todo el país.
El enduro es una modalidad del ciclismo de montaña (BTT) que combina resistencia física y mucha técnica en las bajadas.
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