"Nacha Pop", Marisa Valle Roso, "Assia" y el grupo "Radar", el menú musical de las fiestas del Otero en Laviana

El de agosto es el mes de Laviana, en el que se celebran primero, sus fiestas patronales, en honor de Nuestra Señora del Otero, y luego, el Descenso Folklórico del Nalón. Desde el Ayuntamiento lavianés ya se tiene prácticamente ultimado el "menú" de actividades para las celebraciones, y en esta ocasión se contará con nombres de prestigio nacional. Actuarán en las fiestas la cantante Marisa Valle Roso y el grupo "Nacha Pop". A nivel de orquestas, estarán "Assia" y el Grupo "Radar".

Las fiestas del Otero comenzarán el 13 de agosto. Todavía no se desvela al encargado de dar el pregón, pero sí quién será la protagonista del concierto posterior, el que abre los festejos. "Tendremos con nosotros a Marisa Valle Roso", anunciaba el concejal de Festejos de Laviana, Pablo Vázquez. El "menú" musical de las fiestas continuará el jueves 14, el día de la procesión, un acto siempre multitudinario en la Pola. En esa noche, la verbena contará con la música de la orquesta leonesa Grupo "Radar", avalada por más de 35 años de trayectoria en fiestas de todo tipo.

Marisa Valle Roso, en un concierto en La Felguera. / P. C.

El día grande será el sábado 15 de agosto, y como empieza a ser tradición en Laviana, esa jornada se contará con la animación de la orquesta "Assia", formación muy del gusto del público de Laviana, que lleva años llenando sus recitales. "Assia" estará en la Pola un día después de actuar en Poniente, en la Semana Grande de Gijón.

"Assia", en un concierto en las fiestas de Gijón. / FERNANDO RODRIGUEZ

Grandes éxitos

El concierto final de las fiestas será el domingo 16 de agosto. Una fecha especial, en la que Laviana recibirá a un grupo de larga trayectoria y gran número de seguidores en España, "Nacha Pop". Una de las formaciones más míticas de los 80 en España, con éxitos como "La chica de ayer", "Agárrate a mí" o "Lucha de gigantes", que vio como su cantante Antonio Vega fallecía en 2009, pero que sigue adelante liderada por Nacho García Vega.

Para el lunes 17 de agosto quedará la jira, impulsada por los locales hosteleros de Laviana, y que tendrá como escenario el "prau" de La Chalana, previo desfile por las calles de Pola de Laviana.

Regodón

Los conciertos musicales del mes de agosto en la Pola no se quedarán aquí. Una vez terminadas las fiestas del Otero, el jueves 20 de agosto se iniciará el festival Regodón, paralelo al Descenso Folklórico del Nalón. El cartel del festival se va desgranando estos días, y ya está confirmado el concierto de "Mojinos Escozíos", que el jueves 20 celebrarán sus 30 años sobre los escenarios en Laviana. Para el viernes 21 están confirmados "Muñeca Rusa", y para la madrugada del sábado 22 a domingo 23, tras la entrega de premios del Descenso, el grupo de punk-rock "Afónica Naranjo".