"La fiesta del Descenso Folklórico es la mejor campaña de publicidad que tiene Laviana, no habría dinero suficiente para pagarla"

Pablo Vázquez García lleva al frente del área de Festejos en el Ayuntamiento de Laviana desde 2019. Previamente, fue presidente de la Asociación de Amigos del Descenso, el colectivo que se encargó de dar nueva vida al Descenso Folklórico del Nalón, llevándolo a ser fiesta de Interés Turístico Nacional. Este mes de agosto es el mes de las fiestas en Laviana.

-Comenzando por los festejos del Otero, ¿qué se va a encontrar la gente?

-A grandes rasgos, empezarán el jueves día 13, con el pregón, que todavía no se puede desvelar, y a continuación, con el concierto de Marisa Valle Roso.

-Más programa.

-El día 14, la noche de la procesión, tendremos a la orquesta Grupo "Radar", y el sábado 15, a la orquesta "Assia", que ya es un clásico de las fiestas de Laviana.

-¿De dónde viene esa vinculación?

-Siempre tocan en las fiestas de Gijón. Hace unos años contactaron con nosotros, se les había caído a última hora la fecha del día 15, y hacía un tiempo que no venían por aquí. Son una gran orquesta, hablamos y lo cerramos. Y desde entonces, siempre con muy buena respuesta de la gente. Luego tenemos concierto el domingo 16.

-¿Con quién?

-Vendrá "Nacha Pop", un grupo mítico en la historia de la música española, muy conocido. Estuve viéndolos hace un tiempo en Navia, y fue un directo muy bueno. Luego, para el lunes 17 de agosto queda la jira.

-¿Alguna novedad con ella?

-Vamos a seguir el modelo que se inició el año pasado, con peñas y discobares organizándola, con el apoyo del Ayuntamiento en materia de seguridad. Ya se está empezando a apuntar la gente.

-Luego, el jueves 20 llega el festival Regodón.

-Martes y miércoles habrá cierto descanso, pero seguirá habiendo actividades, va a haber mucha programación. Con el Regodón ya están confirmados "Mojinos Escozíos", "Muñeca Rusa" y "Afónica Naranjo", y en los próximos días se seguirán conociendo nuevos grupos.

-Y el viernes 21 y sábado 22, el Descenso Folklórico... ¿qué le parecen las novedades de este año, con desfile previo el viernes por la tarde?

-Me ilusiona, este es un año de muchos cambios. La etapa moderna del Descenso comenzó en 2012, y si miras hacia atrás, pasamos de una fiesta en la que las inscripciones iban en un papel en el Cidan, y siempre de forma aproximada, a un sistema informatizado, con todo el mundo con datos. No había baños portátiles, ni seguridad privada, ni charangas, ni conciertos por la noche... La fiesta ha evolucionado mucho en 15 años. Hay muchas cosas que los más jóvenes dan por hechas, y que no siempre fueron así.

-¿Cómo valora ese nuevo desfile?

-Es una cuestión que ya se había valorado antes, pero que nunca nos habíamos atrevido. Es subir un escalón más. Cuando este año lo propuso la Asociación Llavianeses pol Descensu, dije, pues sí, para adelante. Y se lo digo a ellos, y aquí ahora, me da cierto miedo, porque es algo muy nuevo para el Descenso, grande, que puede tener una buena repercusión. Pero estoy convencido de que será un bombazo, un paso adelante. Permitirá ver bien las embarcaciones, ver qué va a bajar cada peña... es algo muy común que el propio día del Descenso, con toda la gente que hay, la fiesta... pues te puedas perder una u otra embarcación.

-Es una idea madurada entonces...

-No es una decisión que se tome a la ligera. Se intentará tener todo previsto, que las carrozas "duerman" con total seguridad, con vigilancia... hay un montón de trabajo para que ese día previo salga bien.

-¿Cómo influirá la nueva obra de La Chalana en el Descenso?

-Culminó en primavera, y afectará directamente a la fiesta. Por ejemplo, habrá un montón de metros lineales más para seguirla junto al río, lugares a los que antes no se podía acceder. También para la propia gente de las embarcaciones, la salida del río será mejor. Además, antes se formaba un embudo en el puente de La Chalana, toda la gente tenía que salir del paseo, subir al puente, y bajar de nuevo. Ahora el paseo es continuo. Con la nueva pasarela de madera se podrá pasar de una orilla a otra... cambia mucho la forma de poder disfrutarlo.

-Una fiesta con más de 7.000 personas desfilando, ¿habrá mejoras en la seguridad?

-Se vuelve a reforzar el dispositivo sanitario, habrá incluso una ambulancia 4x4. Además, siempre habrá un médico en el hospital de campaña de La Chalana. Se reforzará además la seguridad privada, prácticamente se doblarán los efectivos, de 15 a 29. Catorce son guardas de seguridad, dos mediadores sociales, expertos en mover masas de gente, y 13 auxiliares para ayudar en el desfile.

-¿Cuánta gente participa solo de la seguridad del Descenso?

-Hablamos sin exagerar de unas 150 personas, con esta seguridad privada, Guardia Civil por tierra y en el río, Protección Civil, Policía Local, sanitarios... y no olvidar que detrás del desfile van diez personas limpiando, y que habrá gente para poner y colocar las vallas del desfile... Es una fiesta que requiere de mucha planificación, muy grande. Habrá además alguna novedad más.

-Cuéntela.

-Se van a geolocalizar las embarcaciones, también al personal médico y los vehículos que intervienen en la fiesta. La seguridad siempre ha sido un caballo de batalla en el Descenso, y ayudará mucho. Siempre habrá una referencia, tanto en el desfile como en el agua. ¿Qué es lo que ve el que llama? Esta embarcación, que sabremos dónde está en cada momento. Y sabremos que equipo médico estará más cerca para atender la emergencia. Además, tiene más posibilidades.

-¿Cómo cuáles?

-Conocer los ritmos del desfile, conocer dónde se atasca, dónde va fluido. Se pueden obtener muchos datos valiosos para hacer mejor la fiesta.

-¿Cómo se gestiona el crecimiento de esta fiesta?

-Ya pasan de 7.000 las personas inscritas, el año pasado entre las personas que desfilan y el público, podía haber unas 50.000 personas en la Pola, cinco veces su población. Con el nuevo sistema de inscripción, en el que te apuntas al Descenso, y luego ya se distribuye hacia una peña, está haciendo que crezca la gente que viene de fuera. Y el crecimiento... preocupa, por un lado. Pero lo que queremos es poner el nombre de Laviana en el mapa, que la gente nos conozca, y que tras venir a la fiesta, vuelvan porque les ha gustado. Esto obliga a redimensionar toda la infraestructura, los recursos, para esos días.

-¿Que supone el Descenso para Laviana?

-Es la mejor campaña de publicidad que tenemos. No tiene dinero el Ayuntamiento para conseguir una campaña de publicidad como esa. Aunque gastáramos todo el presupuesto municipal, no conseguiríamos la repercusión que tiene el Descenso. Deja un gran beneficio en el concejo. Es tremendamente complejo organizarlo, pero muy satisfactorio. Se hace un trabajo ingente, mucho realizado por voluntarios, por la gente de la Asociación. Solo la "app" desarrollada por ellos mismos, si la contratas, te cuesta 40.000 euros. Por eso me gustaría valorar ese trabajo, medir bien las críticas que se puedan hacer. Es una fiesta de todos, un patrimonio de Laviana y de todos sus vecinos.

-Es una fiesta que llama al debate, en los últimos años, por los materiales usados en las embarcaciones.

-A ese respecto, cualquier opinión personal es válida. Es decir, hay gente que pueda considerar que las embarcaciones del Descenso tienen que hacerse con flores. Pues parece una idea muy buena. O con madera, de forma tradicional. Personalmente, me gustan los avances que se han hecho. El año pasado, 38 de las 40 embarcaciones hubieran podido ganar el Descenso de diez años antes. Ya no hay carritos de bebida, todas son bonitas, muchas brillantes. Si se quiere cambiar las reglas, hay que plantearlo en las asambleas del Descenso que se realizan durante el año. Proponerlo, lograr el apoyo necesario, votarlo. Así se hacen las cosas.

-Tras la resaca del Descenso, ¿habrá más actividades en agosto?

-No se acabará la fiesta. Tendremos tres días de parque acuático hinchable en La Chalana, del miércoles 26 al viernes 28 de agosto. Terminaremos el sábado 29 con una gran gimkana. Y ojo, esta enfocado a los niños, pero también habrá franja horaria para los adultos. Será como un Grand Prix, o un Humor Amarillo.

-Más allá de las grandes fiestas, en Laviana hay muchos pueblos que organizan sus celebraciones...

-Somos un municipio muy rico en asociacionismo. Si hay alguien que diga que vino al Ayuntamiento a pedir ayuda para hacer una actividad deportiva, festiva, cultural, y que no recibió apoyo, miente, porque siempre hay algo para todos. Evidentemente, hay que repartir recursos como buenamente se pueda. Puede que a veces la ayuda recibida no sea la que se espera, pero siempre se ofrece. Siempre se apoya de alguna manera.