Laviana, de fiesta en fiesta: este próximo fin de semana, en La Bárgana

La Bárgana, localidad lavianesa ubicada en la subida a La Collaona, celebra sus fiestas del Valle. Comenzarán el viernes 31 de julio, y durarán cuatro días, hasta el 3 de agosto. Habrá música y mucha gastronomía.

Los festejos se iniciarán el viernes 31, a las 22.00 horas, con la celebración del maratón de tute y parchís. Estarán amenizados además por la primera verbena, con la música de "Berto y su acordeón".

El sábado, el baile empezará a las 23.00 horas, con el "Grupo Roma" y el "Quinteto Bahía".

El domingo 2, la música de los gaiteros se encargará de despertar a los vecinos. A las 13.00 horas habrá misa en honor de los cazadores, San Huberto del Valle, y a continuación, procesión. A su término, "puya'l ramu" y sesión vermú. A las 17.30 horas habrá concierto con Fran Juesas.

El lunes 3 será el día fin de fiesta. A las 17.00 hora será la jira homenaje "al Bárganu", un querido vecino fallecido el año pasado. Desde las 21.30 horas habrá pincheo. La tercera verbena contará con el "Trío Fusión" y el "Grupo Saoco".

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Autobuses

Durante las fiestas, además, se sortearán regalos (con 2.000 euros en premios el día de la jira). Habrá además autobús gratuito el sábado 1 y el lunes 3, con salida desde el Cidan (Pola de Laviana) a las 23.30 horas. También habrá bus desde Cabañaquinta (Aller) ambos días a las 24.00 horas. El bus de vuelta será a las 5.30, para Aller, y a las 6.00, para Laviana. En caso de llenarse, "habrá otro a continuación".