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Laviana, de fiesta en fiesta: este próximo fin de semana, en La Bárgana

Los festejos "del Valle" celebran su 30 aniversario

Fiestas de La Bárgana, en una imagen de otro año.

Fiestas de La Bárgana, en una imagen de otro año. / Fiestes de La Bárgana

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L. Díaz

Pola de Laviana

La Bárgana, localidad lavianesa ubicada en la subida a La Collaona, celebra sus fiestas del Valle. Comenzarán el viernes 31 de julio, y durarán cuatro días, hasta el 3 de agosto. Habrá música y mucha gastronomía.

Los festejos se iniciarán el viernes 31, a las 22.00 horas, con la celebración del maratón de tute y parchís. Estarán amenizados además por la primera verbena, con la música de "Berto y su acordeón".

El sábado, el baile empezará a las 23.00 horas, con el "Grupo Roma" y el "Quinteto Bahía".

El domingo 2, la música de los gaiteros se encargará de despertar a los vecinos. A las 13.00 horas habrá misa en honor de los cazadores, San Huberto del Valle, y a continuación, procesión. A su término, "puya'l ramu" y sesión vermú. A las 17.30 horas habrá concierto con Fran Juesas.

El lunes 3 será el día fin de fiesta. A las 17.00 hora será la jira homenaje "al Bárganu", un querido vecino fallecido el año pasado. Desde las 21.30 horas habrá pincheo. La tercera verbena contará con el "Trío Fusión" y el "Grupo Saoco".

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Autobuses

Durante las fiestas, además, se sortearán regalos (con 2.000 euros en premios el día de la jira). Habrá además autobús gratuito el sábado 1 y el lunes 3, con salida desde el Cidan (Pola de Laviana) a las 23.30 horas. También habrá bus desde Cabañaquinta (Aller) ambos días a las 24.00 horas. El bus de vuelta será a las 5.30, para Aller, y a las 6.00, para Laviana. En caso de llenarse, "habrá otro a continuación".

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