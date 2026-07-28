Conciertos y gastronomía en el ciclo "A la vera del Nalón" de Laviana: este sábado "Matöse" y "La Chica Almodóvar"

Que La Chalana vuelva a ser un punto de reunión para todos los lavianeses. Este es el objetivo del proyecto cultural y gastronómico "A la vera del Nalón", que desde el 18 de julio impulsa el Ayuntamiento de Laviana, y que este próximo sábado 1 de agosto vivirá su tercera jornada. En esta ocasión, habrá concierto de dos grupos, "Matöse", desde las 19.00 horas, y a continuación, "La Chica Almodóvar". Se celebrarán también actividades infantiles.

Además, como en estas semanas anteriores habrá reparto de gildas (cien unidades gratis), y será una jornada dedicada "a la cecina y el queso". El ciclo comenzó con conciertos de "Los Juanes", y la semana pasada continuó con "Santos & Sturm". Habrá una nueva sesión el 8 de agosto.

Ambiente el pasado sábado. / P. C.

Los motivos del ciclo

Desde el gobierno local de Laviana (PSOE en coalición con IU) se explicaron los motivos de impulsar este ciclo. "Queremos recuperar este espacio como punto de encuentro para vecinos y visitantes, un lugar para compartir diversión, buen ambiente y buena compañía, disfrutando de uno de los rincones más especiales de nuestro concejo". Para aprovechar este lugar "nace 'A la vera del Nalón', una nueva cita para llenar de vida las tardes de los sábados junto al río". El horario aproximado de la actividad es de 18.30 a 21.00 horas. "Queremos que este verano se vuelva a disfrutar del río y de La Chalana", concluyeron desde el gobierno local.

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Obras

Un espacio, La Chalana, cuya mejora terminó hace apenas mes y medio. En la zona se invirtieron algo más de dos millones de euros (2.042.939). Confederación Hidrográfica del Cantábrico ejecutó las obras y el Ayuntamiento de Laviana puso a su disposición los terrenos y a partir de ahora se encargará de su mantenimiento. La actuación se desarrolló en un tramo de 400 metros de las márgenes del Nalón e incluyó la construcción de una pasarela que conecta ambas orillas del río, la más grande de sus características en Asturias. También se impulsaron obras para evitar inundaciones.