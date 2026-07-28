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Los pilotos de la Faya de los Lobos aceleran por la esclerosis múltiple

El segundo y el tercer clasificado lucieron la imagen de la Asociación Asturiana en sus coches y sus equipaciones

El coche de Javier Fernández, con el logo de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple bajo la puerta del copiloto

El coche de Javier Fernández, con el logo de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple bajo la puerta del copiloto / Cedida a LNE

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David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple de Asturias tuvo un inesperado altavoz en la Subida a la Faya de los Lobos, en Laviana, donde varios pilotos llevaron el nombre y la imagen de la entidad a una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo asturiano.

Uno de los coches con el logo de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple bajo la puerta del piloto

Uno de los coches con el logo de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple bajo la puerta del piloto / Cedida a LNE

La iniciativa permitió que la visibilidad de la esclerosis múltiple recorriera cada tramo de la competición de la mano de algunos de los principales protagonistas de la jornada. Entre ellos estuvo el recién proclamado campeón de España de Montaña, Adrián Artidiello, que finalizó en segunda posición, así como el joven piloto Javier Fernández Díaz, que logró subir al tercer escalón del podio. Ambos pilotos forman parte del equipo Silver Car, que completó Oliver Vallés al volante de un Silver Car S3.

Desde la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple destacaron el respaldo recibido por parte de los pilotos y, especialmente, del equipo de Javier Fernández Díaz, impulsor de una colaboración que fue más allá de la presencia del nombre de la entidad en los vehículos participantes.

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Además de lucir la imagen de la asociación en los coches de competición, el equipo incorporó también el logotipo de la organización a su equipación oficial, un gesto que la entidad considera una muestra de compromiso y solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad neurológica.

La asociación subrayó que este tipo de iniciativas evidencian la capacidad del deporte para convertirse en una herramienta de concienciación social y para dar visibilidad a colectivos que buscan apoyo y comprensión por parte de la sociedad.

Patrocinios

Asimismo, expresó su deseo de que esta experiencia marque el inicio de nuevas colaboraciones con deportistas, escuderías y entidades que quieran sumarse a la difusión y apoyo de la causa.

La entidad aprovechó también para realizar un llamamiento al tejido empresarial e institucional en favor de Javier Fernández Díaz, al que define como una de las jóvenes promesas del automovilismo asturiano. Según señalan desde la asociación, el piloto necesita patrocinadores que le permitan continuar desarrollando su trayectoria deportiva y mantener iniciativas solidarias como la llevada a cabo en la Subida a la Faya de los Lobos.

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Por ello, animan tanto a empresas como a instituciones a respaldar al joven corredor y contribuir a que pueda encontrar los apoyos necesarios para seguir compitiendo y llevando consigo causas sociales en cada prueba del calendario.

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