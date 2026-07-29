El parque de Pola de Laviana recupera el entoldado para la zona de juegos infantiles
La estructura supone una inversión de 50.000 euros
La zona de juegos infantiles del parque de Pola de Laviana recupera su añorado entoldado. Una estructura que cuesta casi 50.000 euros, y que en su día se había deteriorado a causa de actos vandálicos. El nuevo toldo es similar al anterior, que llevaba más de un año retirado, pero "con más elementos de seguridad".
Así, incorpora placas verticales de acero inoxidable, y cables perimetrales del mismo material. Este miércoles 29 de julio estaba siendo instalado en el parque. Tres mástiles soportarán la estructura a una altura de ocho metros. El nuevo entoldado está confeccionado con un tejido de poliéster de alta resistencia, recubierto de PVC por ambas caras, y con gran resistencia a los rasgados.
Espacios de juegos
Esta obra completa la importante inversión que se ha realizado en los parques infantiles de la Pola y Barredos. El presupuesto destinado a la actuación superó, incluyendo todos los equipamientos, los 400.000 euros.
- Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
- Alarma en La Felguera por un incendio en un centro de belleza
- El incendio en una vivienda 'okupada' de La Felguera obliga a realojar a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada
- La suerte de la Lotería deja un primer premio en Mieres
- Recuerdos de otros tiempos en la reunión de exalumnos del viejo instituto de Sama
- Ángel Díaz, el maquinista mierense de 101 años que manejaba las locomotoras a vapor del Vasco: 'Con el diésel era más aburrido porque ibas solo en la cabina
- Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas, fallece a los 107 años
- Dolor en El Entrego por la muerte de Jesús Montes Sanzo, presidente del Coro San Andrés desde 2009