El parque de Pola de Laviana recupera el entoldado para la zona de juegos infantiles

La zona de juegos infantiles del parque de Pola de Laviana recupera su añorado entoldado. Una estructura que cuesta casi 50.000 euros, y que en su día se había deteriorado a causa de actos vandálicos. El nuevo toldo es similar al anterior, que llevaba más de un año retirado, pero "con más elementos de seguridad".

Así, incorpora placas verticales de acero inoxidable, y cables perimetrales del mismo material. Este miércoles 29 de julio estaba siendo instalado en el parque. Tres mástiles soportarán la estructura a una altura de ocho metros. El nuevo entoldado está confeccionado con un tejido de poliéster de alta resistencia, recubierto de PVC por ambas caras, y con gran resistencia a los rasgados.

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Espacios de juegos

Esta obra completa la importante inversión que se ha realizado en los parques infantiles de la Pola y Barredos. El presupuesto destinado a la actuación superó, incluyendo todos los equipamientos, los 400.000 euros.