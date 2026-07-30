"Comandante Twin", música indie para el festival Regodón del Descenso Folklórico de Laviana

El grupo de música indie-rock "Comandante Twin" se suma al cartel del festival Regodón 2026, que se celebra paralelamente a la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, y actuará el viernes 21 de agosto en Pola de Laviana

La banda madrileña, una de las referencias del indie-rock nacional, llegará al festival en plena gira de presentación de su nuevo disco, "Retrocausalidad". El concierto será a las 23.30 horas, en el escenario "Sopera" instalado en el parque de la Pola. Nacida tras un viaje a Tarifa en 2015, "Comandante Twin" ha recorrido las principales salas de conciertos de España, y formado parte del cartel de festivales como el Sonorama Ribera, Mad Cool Festival, Cruïlla, Gigante o Cooltural Fest. Además, en 2020 fueron los encargados de poner música al himno oficial del festival Sonorama Ribera junto a "Varry Brava" y El Langui, y han colaborado con artistas como "Arde Bogotá", Paula Mattheus, "Taburete" o "La Habitación Roja".

El grupo llega a Laviana con su cuarto disco bajo el brazo, lanzado esta primavera. Se une a las actuaciones ya anunciadas, para distintos días, de "Mojinos Escozíos", "Muñeca Rusa" y "Afónica Naranjo". El festival Regodón se celebrará del 20 al 23 de agosto de 2026, coincidiendo con el Descenso Folklórico del Nalón, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. El resto del cartel irá desvelándose progresivamente.