Laviana apuesta por la conciliación: el Ayuntamiento financiará las actividades extraescolares "de todo el alumnado del concejo" el próximo curso
Aportará el 100% del dinero en los colegios de la zona rural, y el 50% en las de las áreas urbanas
En los próximos días se abrirá la convocatoria para recibir las ayudas
El Ayuntamiento de Laviana financiará los programas de conciliación "de todos los alumnados del concejo" el próximo curso 2026-27. Además, estos programas, en los centros escolares rurales, "serán financiados al cien por cien", afirmaron desde el gobierno local.
El Consistorio abrirá en los próximos días una convocatoria de subvenciones destinadas a AMPAS (asociaciones de madres y padres de alumnos) de los centros escolares del concejo de Laviana, "para la puesta en marcha de programas de conciliación en el curso escolar 2026-2027". El objetivo es "colaborar en el desarrollo de los planes de conciliación familiar". En los colegios rurales esta financiación será total.
"Esta línea de subvención se enmarca dentro de las actuaciones de mejora de los servicios en los pueblos, que el Ayuntamiento de la Laviana está llevando a cabo junto a, entre otros, la mejora de la red de Centros Sociales, la brigada rural o el transporte gratuito y que contribuyen a la mejora de la calidad de la zona rural de Laviana", aseguran desde el gobierno local (PSOE con IU).
Dentro de los núcleos urbanos se sufragará "el 50% de los programas, en cada centro educativo que las solicite". Estas ayudas municipales a la conciliación abarcarán "las actividades que se realicen" durante el próximo curso escolar. En total, se contará con un presupuesto de unos 37.000 euros para desarrollar esta medida. El plazo para solicitar las ayudas se abrirá "en los próximos días". De esta forma, se quiere colaborar más estrechamente con las asociaciones de familias de los alumnos del concejo, siempre con la finalidad de promover la "conciliación".
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