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Bolsas, viajes y cine al aire libre, las nuevas actividades del Verano Joven de Laviana

El programa dedicará dos sesiones al eclipse, con una "gymkana" y un taller para personalizar las gafas

El taller de &quot;tote bags&quot;, celebrado este viernes en Laviana.

El taller de "tote bags", celebrado este viernes en Laviana. / Cedida a LNE

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L. Díaz

Pola de Laviana

Prosiguen las actividades infantiles y juveniles del programa "Verano en Laviana", que este viernes celebró un taller de "tote bag", el tipo de bolsa de moda. Una veintena de chavales participó en la actividad, que tuvo lugar en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de la Pola.

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El próximo taller del programa tendrá lugar el martes 4 de agosto, con la actividad "Viaxando a Laviana", con la que los participantes conocerán algunos de los rincones más representativos del municipio. Ya el jueves 6, por la noche (22.00 horas", en La Avenida, habrá cine al aire libre, mientras que el martes 11 habrá una "Gymkana Solar", una actividad previa al gran eclipse total de día 12. Esa misma jornada, la del eclipse, a las 12.00 horas, habrá un taller para personalizar las gafas.

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Para el día 13 quedará el espectáculo de circo "Míster Destino", y para el 14 de agosto, una nueva salida en bicicleta por los Senderos del Carbón. Finalmente, el día 19 habrá una actividad de "Multiaventura y rastreo". Para participar es necesaria inscripción.

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