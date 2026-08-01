La Bárgana (Laviana) bailará este domingo al son del oventese Fran Juesas

La localida lavianesa de La Bárgana celebra este domingo una nueva jornada de sus fiestas del Valle. La programación comenzó el viernes y se alargará hasta el próximo lunes. El plato fuerte de este domingo llegará con el concierto del cantautor ovetense Fran Juesas, que será el encargado de amenizar la tarde con una actuación que arrancará a las 17.30 horas.

Previamente, desde primera hora de la mañana, un grupo de gaiteros será el encargado de dar la diana e ir levantando a los vecinos. A las 13.00 horas será la misa en honor al patrón de los cazadores, San Huberto del Valle, y una procesión. Al acabar, habrá un puya del ramu y sesión vermú.

Ya por la tarde llegará el turno de la música. Y será Fran Juesas el encargado de poner a bailar a los asistentes. El cantautor ovetense acaba de sacar su tercer álbum, titulado "Lo que una vez sentimos". Con una dilatada carrera sobre los escenarios, el artista ovetense es uno de los rostros pujantes dentro del panorama musical asturiano, y tanto con sus canciones como con versiones de clásicos del pop rock es una apuesta segura para amenizar cualquier evento.

Las fiesta del Valle se cerrarán el lunes, día 3 de agosto. A partir de las 17.00 horas se celebrará la jira homenaje "al Bárganu". A las 21.30 horas habrá un pinchoteo gratuito que acabará con la verbena "Trío Fusión" y el "Grupo Saoco".

Las fiestas Durante las fiestas, además, se sortearán regalos (con 2.000 euros en premios el día de la jira).