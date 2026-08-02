"Matöse" y "La Chica Almodóvar" triunfan en el festival "A la vera del Nalón"

"A la vera del Nalón" es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Laviana y que apuesta por la música, la gastronomía y por el entretenimiento. Y triunfó este fin de semana en La Chalana, donde decenas de asistentes disfrutaron de la programación preparada para el evento.

En esta tercera jornada el grupo asturiano "Matöse" fue el encargo de abrir fuego, con un primer concierto en el que destacó su sonido influenciado por el rock anglosajón. En el concierto ofrecieron una propuesta potente y diferente dentro del panorama musical español. En el segundo acto, el testigo lo recogió "La Chica Almodóvar". María González hizo un recorrido por grandes clásicos del pop y rock, una actuación que no dejó indiferente a nadie.

Pero igual de protagonist que la música, lo fueron también las gildas, un clásico entre las tapas españolas. Se hizo un reparto de 100 unidades gratis, sabor cecina y queso, como en semanas pasadas. El ciclo de conciertos, que empezó con las actuaciones de "Los Juanes" y de "Santos & Sturm", continuará el 8 de agosto con un nuevo capítulo. Laviana se ha convertido, durante julio y agosto, en un lugar de encuentro donde las fiestas y la actividad cultural buscan recuperar el entorno de La Chalana como un lugar de encuentro para los vecinos.

Festivales

El "A la vera del Nalón" no es el único festival de este verano en Laviana. Otro de los eventos que se celebrarán en el concejo es el "Regodón Fest", entre los días 20 y 23 de agosto, coincidiendo con el Descenso Folklórico del Nalón, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Serán los "Mojinos Escozíos" los encargados de inaugurar la celebración el jueves 20 a las 23.30 horas en el escenario Sopera del Parque de Los Príncipes de Pola de Laviana. Además, este año cumplen 30 años sobre los escenarios. Otro grupo que se suma a la fiesta es "Muñeca Rusa", uno de los proyectos de mayor proyección dentro de la escena indie nacional, que actuará el viernes 21 a las 22.00 horas.

El tercer grupo confirmado es el de indie-rock, "Comandante Twin", subiéndose al escenario el viernes 21 de agosto a las 23.30 horas. Los últimos artistas son "Afónica Naranjo", quienes rompen con el formato habitual de las bandas tributo con música "más rápida, distorsionada y llevadas al terreno del punk-rock y el hardcore". Ellos cantarán el sábado 22 a las 00.00 horas.