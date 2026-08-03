Laviana apuesta por el mantenimiento del mobiliario urbano
El Gobierno local restituye una valla entre la calle Libertad y la plaza del Ayuntamiento
El urbanismo de Pola de Laviana ha cambiado mucho en los últimos años. Calles, plazas, calzadas y espacios publicos se han venido modernizando, dando paso a una ciudad distinta a la de hace unas décadas, mucho más pensada para el peatón que para el vehículo. Pero para avanzar en esa línea, también es necesario tener un plan de conservación del mobiliario urbano, algo que desde el Ayuntamiento están haciendo ya.
Así, gracias a la llamada Brigada de Mantenimiento, se han venido desarrollando trabajos de reposición de baldosas, de señalización de calles... La última de las labores en llevarse a cabo fue la de la la reposición de la valla del entronque entre Calle Libertad y Plaza del Ayuntamiento, un espacio muy concurrido por estar en pleno corazón de La Pola. Los operarios han restituido este vallado que estaba dañado, que separa la acera de la calzada y que de nuevo presenta ya un buen estado.
Actuaciones
No es la única actuación que se ha llevado a cabo en las últimas fechas en la Pola. Y es que una de las más llamativas, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, es la recuperación del entoldado de la zona de juegos infantiles del parque de Pola de Laviana. Se trata de una estructura que tiene un coste de cerca de 50.000 euros. En su día se había deteriorado a causa de actos vandálicos, y ahora, el nuevo toldo, similar al anterior que se había retirado hacía más de un año, cuenta con más elementos de seguridad.
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