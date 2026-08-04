Las madres del colegio rural de Villoria denuncian la falta de los servicios de madrugadores y salida tardía

Hoy en día es imposible hablar de la crianza de los niños sin nombrar el término "conciliación". Se trata de buscar el equilibrio entre trabajo y vida personal, con horarios más flexibles, teletrabajo o con reducciones de jornada. También con servicios públicos que facilitan la ocupación de los niños durante más horas. No obstante, parece que no siempre se cumple y que no llega a todas las familias. Esto es lo que ocurre en el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Villoria, cuyas familias se siente "engañadas" por el Ayuntamiento de Laviana, y denuncian que los programas no se van a desarrollar.

Una de las medidas creadas y ofertadas en las escuelas para poder tener ese balance entre empleo y familia es el servicio de madrugadores y de salida tardía. En ellos, los menores están una hora y media antes de las clases en el centro educativo, y otra hora y media después. De esta forma, madres y padres tienen la opción, en función de sus horarios de trabajo, de poder usar este servicio para cumplir con ambas facetas: la de progenitores y la de empleados.

Ayuda

En el caso del colegio de la localidad lavianesa de Villoria, hay un grupo de madres que denuncia que estos programas de conciliación no se han llevado nunca a cabo y que no se van a llevar, lo que entienden un grave perjuicio para su desempeño profesional. Romina Lupión es la portavoz de este grupo, y explica que "el Ayuntamiento de Laviana comunicó que iba a poner en marcha varios programas de conciliación a través de unas subvenciones, pero este presupuesto no aparece en ningún lugar". Asegura que estas madres se sienten engañadas y que el compromiso del Ayuntamiento de abordar este servicio para todos los colegios es inviable: "son 3 coles urbanos, 2 rurales, más los institutos".

Además, este grupo de madres denuncian que nunca han recibido ningún tipo de ayuda ni de servicio de de madrugadores y de salida tardía. Lupión explica que se han reunido varias veces con la administración local, donde les explicaron "que no había dinero".

Plataforma

Romina Lupión explica que de cara al principio de curso, están creando una plataforma cívica bajo el nombre "El cole rural no se toca", a través de la que canalizarán sus quejas ya que según dijo, "nos sentimos engañadas".

Critican también que el Ayuntamiento de Laviana "lo que pretende es es dar el dinero a las AMPAS (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) y que ellas lo gestionen estos servicios. Eso no se hace en ningún cole". Por otro lado, también se refieron al estado de las instalaciones: "nadie se ha preocupado del mantenimiento del centro, y no hay ni reformas ni un colegio nuevo, que es lo que necesitan los niños".

Conciliación

La portavoz de las madres afectadas en Villoria se muestra molesta por el tratamiento que se da a las zonas rurales. "Son muchas familias las que ahora vienen de fuera, de las ciudades a la zona rural, y otras no lo hacen por la falta de servicios". En este sentido, agrega, "a lo mejor estas familias no tienen un apoyo cerca del que puedan tirar en un momento dado, y si no hay madrugadores ni salida tardía, el colegio se queda sin niños".

El servicio de madrugadores sería desde las 7.30 horas de la mañana hasta la entrada del colegio. El de salida tardía sería desde las 14.00 horas del colegio hasta las 15.30 horas. En el colegio rural de Villoria no hay servicio de comedor, por lo que con esta estos servicios, los niños "estarían acompañados de un monitor y podrían llevarse la comida de casa y comerla allí, como se está haciendo en otros coles, porque tienen un aula preparada para ello, hasta que fuéramos a buscarlos".