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La mina sigue siendo un filón, ahora para los cacos: dos detenidos por robos en el pozo Carrio

La Guardia Civil captura a dos personas en Langreo por hurtar tres mampostas hidráulicas de minería

Instalaciones del Pozo Carrio, en Laviana

Instalaciones del Pozo Carrio, en Laviana / L. M. D.

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Carrio (Laviana)

La minería del carbón dio de comer durante décadas a miles de familias en las Cuencas. Pero el cierre de los pozos supuso su abandono en algunos casos y su reconversión en diferentes áreas en otros. Este último caso es el de Carrio, en Laviana, una mina que alberga ahora el clúster "AgroCarrio", pero en el que todavía quedan muchas piezas vinculadas al sector del carbón. Y precisamente ese material es el que los cacos quieren llevarse para su propio beneficio. Sin embargo, no siempre sale bien: la Guardia Civil ha detenido en Langreo a dos personas tras robar tres mampostas hidráulicas en la explotación lavianesa.

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Fuentes del instituto armado explicaron que la Guardia Civil procedía a la detención de un hombre y una mujer, vecinos de Langreo, como presuntos autores de un delito de hurto. Las pesquisas comenzaron a raíz de una llamada, a primera hora de la tarde del pasado miércoles, en la Central Operativa de servicios de la Guardia Civil (COS). El personal de seguridad del Pozo Carrio sito en Barredos (Laviana), informaba de un posible hurto en sus instalaciones.

En la llamada, explica la Benemérita, informaban "de la posible implicación de un vehículo Renault Megane de color gris en este hecho delictivo". Ante esta circunstancia, se comisionaron al lugar las patrullas más próximas, entrevistándose con el personal de seguridad. Así pudieron conocer que los presuntos autores habían realizado visitas previas al lugar. Una de ellas en la mañana de ese mismo día, en la que un varón había accedido a las instalaciones a través de un tramo de perímetro que se encuentra sin vallar.

El robo

En esa ocasión este individuo había preparado el material sustraído, 3 mampostas de hierro hidráulicas. Dos horas después, volvieron a acceder a las instalaciones, pero en esta ocasión acompañado de una mujer, cargando en el vehículo, entre los dos, los efectos sustraídos.

La investigación comenzó entonces para dar con los ladrones. Las patrullas de la Guardia Civil ejecutaron un recorrido por los distintos centros gestores de residuos ubicados en Langreo, localizaron en uno de ellos el vehículo Renault Megane de color gris, así como los efectos sustraídos, los cuales se disponían a vender los ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer de 45 y 46 años de edad y con domicilio en Langreo.

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A principios de esta semana, se realizó en el centro gestor de residuos el reconocimiento de los efectos sustraídos y se procedió a hacer entrega de los mismos al representante de la empresa propietaria. Los detenidos una vez finalizadas las diligencias policiales fueron puestos en libertad con la orden de presentarse ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridos para ello.

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