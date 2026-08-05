El "Regodón Fest" suma apoyo local: los míticos "Trujas" se suman a la fiesta

Las guitarras de rock y el ambiente festivo volverán a inundar las calles de Pola de Laviana. Desde el 20 de agosto, ningún vecino podrá evitar el jolgorio que se formará en la localidad lavianesa debido a la celebración del festival Regodón y al tan Descenso Folklórico del Nalón.

Y es que nadie quiere perderse la juerga. El grupo local "Trujas" ha sido el último en sumarse al cartel del Regodón, cuyos músicos actuarán el jueves 20 de agosto a las 22.00 horas, en el escenario Soperina del recinto situado en el Parque de Los Príncipes de Pola de Laviana.

La banda, creada en la capital lavianesa en 2012, es "una de las más singulares de la escena musical asturiana, contando con un vínculo muy estrecho con la festividad del Descenso Folklórico". Tanto es así, que son los autores de la canción "Rock'n Regodón", un tema dedicado a la celebración que se ha convertido en todo un himno. Sus melodías "combinan el rock pirabán con el cowpunk en canciones caracterizadas por un sonido directo y unas letras cargadas de humor e ironía".

Volviendo un poco más atrás en la historia de "Trujas", ellos tuvieron el honor de ser los teloneros del mítico grupo "Los Berrones" en la sala La Riviera de Madrid. También participaron en el concurso "FestiArmas" y han recibido nominaciones en los "Premios AMAS" (Anuario de la Música de Asturias).

Otros grupos

Pero la fiesta no acaba ahí. "Trujas" calentará el ambiente y lo preparará para recibir al emblemático grupo los "Mojinos Escozíos", que actuarán el mismo jueves a las 23.30 horas, y que este año cumplen 30 sobre los escenarios.

El viernes 21 a las 22.00 horas será "Muñeca Rusa" la banda encargada de dar el pistoletazo de la noche con melodías indies. A continuación, el viernes a las 23.30 horas será "Comandante Twin", grupo de indie-rock quien se subirá al escenario.

"Afónica Naranjo" será la agrupación encargada de poner el cierre a este festival tan melódico con su música "más rápida, distorsionada y llevada al terreno del punk-rock y del hardcore". Ellos tocarán el sábado 22 a las 00.00 horas.