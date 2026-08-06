Comidas populares y mucha música en las fiestas de L'Acebal, en Laviana

La localidad lavianesa de L'Acebal celebra desde el sábado, y hasta el lunes día 10 de agosto, sus fiestas, marcadas por la gastronomía, la unión vecinal y la música.

La programación se inicia, el sábado 8, a las 14.00 horas, con una corderada a la estaca por encargo. A continuación, sobre las 17.00 horas, empezará la maratón de tute y parchís. Por la noche, la primera verbena contará con la música de la cantante Azahara y de DJ Antu.

El domingo 9 empezará con la música del pasacalles de gaita y tambor, desde las 11.00 horas. A mediodía se inicia la sesión vermú musical, y a las 14.00 horas, una nueva cita gastronómica, en este caso una paella popular por encargo. Tras la "fartura", a las 16.00 horas habrá bingo ("cartones locos") y desde las 19.00 horas, tardeo, con la música de Jessy Piñeiro.

El lunes 10 será el día grande de las fiestas en L'Acebal. A las 16.00 horas vuelve el bingo, desde las 17.00 horas habrá variados juegos infantiles, y por la noche, a las 23.00 horas, la verbena, que contará con el "Trío Fusión" y con Astur DJ. Durante esta noche se hará además sorteo de un premio de 500 euros entre los asistentes.

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La organización, además, ha habilitado un servicio de taxis gratuito, durante la noche del sábado y del lunes, para que el transporte hasta L'Acebal no sea problema. La fiesta contará con carpa.