Comidas populares y mucha música en las fiestas de L'Acebal, en Laviana
Los festejos en la localidad comenzarán con una corderada el sábado
L. Díaz
La localidad lavianesa de L'Acebal celebra desde el sábado, y hasta el lunes día 10 de agosto, sus fiestas, marcadas por la gastronomía, la unión vecinal y la música.
La programación se inicia, el sábado 8, a las 14.00 horas, con una corderada a la estaca por encargo. A continuación, sobre las 17.00 horas, empezará la maratón de tute y parchís. Por la noche, la primera verbena contará con la música de la cantante Azahara y de DJ Antu.
El domingo 9 empezará con la música del pasacalles de gaita y tambor, desde las 11.00 horas. A mediodía se inicia la sesión vermú musical, y a las 14.00 horas, una nueva cita gastronómica, en este caso una paella popular por encargo. Tras la "fartura", a las 16.00 horas habrá bingo ("cartones locos") y desde las 19.00 horas, tardeo, con la música de Jessy Piñeiro.
El lunes 10 será el día grande de las fiestas en L'Acebal. A las 16.00 horas vuelve el bingo, desde las 17.00 horas habrá variados juegos infantiles, y por la noche, a las 23.00 horas, la verbena, que contará con el "Trío Fusión" y con Astur DJ. Durante esta noche se hará además sorteo de un premio de 500 euros entre los asistentes.
La organización, además, ha habilitado un servicio de taxis gratuito, durante la noche del sábado y del lunes, para que el transporte hasta L'Acebal no sea problema. La fiesta contará con carpa.
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