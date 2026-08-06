El Descenso Folklórico del Nalón ya bate rércods (y aún no se han cerrado las inscripciones)

Dicen que cuando acaba el Descenso Folklórico del Nalón ya se empieza a pensar en el siguiente. Una máxima que, a tenor de las cifras de inscritos para la edición de 2026, se cumple a rajatabla. Y es que a falta de más de 10 días para el cierre de las inscripciones de peñistas, ya se han registrado en la plataforma digital 7.791 personas que están ya adscritas a una de las más de 40 peñas particpantes, lo que supone un incremento de más de 250 personas respecto al desfile 2025 y un récord de participación.

La organización del certamen está tremendamente satisfecha con el trabajo que se está realizando, que, por otra parte, está siendo mucho. "La verdad es que poner en marcha este festejo conlleva mucha responsabilidad y trabajo, y tratamos de hacerlo lo mejor posible", explican desde la Asociación Llavianeses pol Descensu Folklóricu del Nalón, encargada de la organización.

Además de los casi 7.800 inscritos que ya tienen una peña asignada, también hay otras 360 personas que se han apuntado para hacer el recorrido y que todavía no han sido "apadrinadas" por ningún colectivo. Además, los datos que manejan desde Llavianeses pol Descensu reflejan que casi mil personas de las participantes (951) son menores.

Llamamiento

Para lo que si que la organización hace un llamamiento es para que los participantes se hagan socios del Descenso Folklórico. "Es una fiesta que necesita muchos recursos, y por eso neceistamos que la gente que vaya a participar se haga socia", aseguran desde el colectivo. Actualmente, apenas un 10% de los participantes inscritos son socios de Llavianeses pol Descenso.

Piezas en los astilleros del Descenso del Nalón. / LNE

Para afiliarse, se puede hacer online en la página oficial del Descenso, o bien presencialmente en CIDAN de Laviana. La cuota es de 10 euros. "Es un respaldo muy grande que la gente nos apoye de esta manera, porque así podremos hacer una mejor fiesta si contamos con más recursos", explican.

Astilleros

Donde las peñas ya trabajan a destajo es en los improvisados astilleros ubicados en el recinto ferial de La Pola. Allí las peñas están ya construyendo las embarcaciones con las que el próximo sábado 22 de agosto surcarán el río Nalón desde Puente D'Arcu al Prau de La Chalana.

Esta 57.ª edición del Descenso Folklórico del Nalón ha traido ambién novedades. Y una de las más llamativas tendrá lugar el viernes 21, la víspera del día grande. Se trata de un desfile de las embarcaciones participantes, que recorrerán varias calles céntricas de La Pola, para acabar resguardadas en el "parque Cerrado" que se instalará frente al parque, en la calle río Cares. Con esta medida, desde la directiva se pretende "dar más lustre" al trabajo de las peñas, ya que muchas veces, en la jornada de fiesta, se hace más complicado apreciar los detalles de cada embarcación.