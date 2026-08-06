Fuentes, bancos, puentes o desbroces: Laviana impulsa un plan para mantener en condiciones los espacios públicos del concejo
La Brigada Rural ha pasado ya por 20 de los 60 pueblos del municipio en los que tiene previsto desbrozar y limpiar
El Ayuntamiento de Laviana impulsa un plan de mantenimiento de vías urbanas y espacios públicos, un programa con el que comenzó hace ya un año, con las obras de sustitución y reparación de las principales calles adoquinadas de Pola de Laviana, y que siguió con el reasfaltado de varias calles, la reposición de la señalización y la limpieza de los muros de la Calle Atrás.
En esta ocasión, se prosigue con estos trabajos, con la instalación de nuevas fuentes en el parque de Los Príncipes de la Pola y colocando nuevo mobiliario urbano, tanto en la capital como en Barredos, la segunda localidad en población. En ambas también se llevó a cabo la instalación de entoldados de sombra en los parques.
Desde el gobierno local de Laviana se subrayó que además, se desarrolla un plan para el mantenimiento de vallas y barandillas en todo el concejo, en puentes y sendas, "tanto en las zonas urbanas como en las rurales". De hecho, ya se han renovado las existentes en la parroquia de Tiraña, y ahora se acometen las mejoras en Llorío y El Condao. La planificación recoge también el repintado y la reparación de bancos y zonas de descanso de madera que quedan en el entorno de La Avenida, en la Pola.
Brigada Rural
Por su parte, la Brigada Rural, que este año se retoma como medio propio (con trabajadores municipales), ya ha desbrozado y limpiado más de 20 pueblos de los 60 que están previstos, como parte de la ayuda que el Ayuntamiento presta a los vecinos de estas localidades. En muchos casos, estas limpiezas se hacen como previa de las fiestas patronales.
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