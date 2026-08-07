El ciclo "A la vera del Nalón" se despide este sábado en La Chalana con la actuación del grupo "Cover Planet"

El festival "A la vera del Nalón" se despide este sábado con la actuación del grupo "Cover Planet". Se trata de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Laviana y que apuesta por la música, la gastronomía y por el entretenimiento. El escenario es La Chalana y este fin de semana es la cuarta y última jornada del certamen. La música compartirá protagonismo con las gildas. Se repartirán de forma gratuita 100 unidades. Después estarán disponibles en barra. El concierto comenzará a las 20.00 horas.

El "A la vera del Nalón" no es el único festival de este verano en Laviana. El "Regodón Fest", entre los días 20 y 23 de agosto, coincidiendo con el Descenso Folklórico del Nalón, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, contará con la participación de grupos como los "Mojinos Escozíos" y "Muñeca Rusa".