Música de acordeón como preludio de las grandes semanas festivas en Laviana
La Banda de Villoria llenó los Jardines de Palacio Valdés, en Entralgo
Los "Atardeceres musicales" son ya prácticamente una tradición del verano en el concejo de Laviana, llevan ya trece años celebrándose, desde 2014. Este fin de semana los Jardines de Palacio Valdés, en Entralgo, se llenaron para ver la actuación de uno de los grupos musicales más queridos del municipio, la Banda de Acordeones de Villoria.
Al son de las canciones, muchos de los asistentes acabaron animándose a bailar. En esta edición son nueve los conciertos que se programaron -si bien uno tuvo que suspenderse por el mal tiempo-. En los "Atardeceres musicales" se apuesta además por los grupos y los músicos lavianeses.
Los próximos conciertos serán el 14 de agosto, con "Susurra Jimena" y el 21 de agosto, con Chiqui Carrasco. El ciclo terminará el día 28 con el recital de "Canciones de siempre".
El concierto de los Acordeones de Villoria sirve además de preludio al inicio de las grandes fiestas de Laviana, primero con el Otero (jueves 13 a lunes 17) y después con el Descenso Folklórico y el festival Regodón (20 a 23 de agosto).
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