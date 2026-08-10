Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside

Final feliz en Pola de Laviana. El hombre de 80 años al que buscaban desde ayer ha sido localizado esta mañana en las inmediaciones del centro gerontológico en el que reside. El hombre fue encontrado pasadas las 11.00 horas en un matorral cercano a la entrada del centro, donde previsiblemente pasó la noche. Los servicios de emergencia trasladaron al afectado en UVI-móvil de Langreo para su posterior evacuación al Hospital Valle del Nalón.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantenía activo desde anoche un dispositivo para tratar de localizarlo. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 21.26 horas. La llamada fue realizada desde el propio centro, que alertó de que uno de sus residentes se encontraba desaparecido y que no había sido visto desde las 15.00 horas.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de Bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio, la Unidad Canina, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate, con el Jefe de Zona Centro al frente del dispositivo. También se informó a la Policía Local, que mantuvo agentes en la zona, y a la Guardia Civil. Voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Laviana se sumaron a las labores de búsqueda.

SEPA

Los equipos rastrearon hasta las cinco de la madrugada los alrededores del centro. Los drones revisaron con sus cámaras termográficas los márgenes del río, mientras que por tierra se batió una zona de más de dos kilómetros desde la residencia en dirección a Blimea.

La búsqueda se retomó esta mañana con un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el aparcamiento público de la calle Río Cares, desde donde se coordinó el operativo, que por fortuna tuvo un final feliz. .

Noticias relacionadas

A partir de las nueve de la mañana se incorporaron a las labores de búsqueda el helicóptero medicalizado del SEPA, junto al Grupo de Rescate. También participaron efectivos de las ERIE Terrestre y Acuática de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.