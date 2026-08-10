Laviana inicia este jueves dos semanas de "maratón" festiva, del Otero al Descenso, con final en una gran gymkana en La Chalana

Dos semanas completas de fiestas. Esto es lo que tiene por delante el concejo de Laviana, primero con los festejos patronales de Nuestra Señora del Otero y a continuación, con la semana del Descenso Folklórico del Nalón y el festival Regodón. La cantante Marisa Valle Roso será le encargada de iniciar el jueves 13 la «maratón» festiva, que se terminará el sábado 29 con una gran gymkana en La Chalana.

Jueves 13

Los festejos del Otero empezarán el jueves a mediodía con el espectáculo de circo «Míster Destino», en La Avenida. Ya por la noche tendrá lugar, desde las 21.00 horas, el concierto de apertura, con la cantante langreana Marisa Valle Roso, en gira con su trabajo «Cenicientes».

Viernes 14

El viernes 14 empieza madrugadora, a las 10.00 horas con la ruta ciclista por los Senderos del Carbón. A las 20.00, música en Entralgo con «Susurra Jimena» y a las 21.00, uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas, la tradicional procesión nocturna de la Virgen del Otero, con salida en el santuario del Otero, en la parte alta de la Pola, y llegada a la iglesia parroquial. A medianoche, la música la pondrán el grupo «Radar» y Astur DJ.

Sábado 15

El sábado 15, de nuevo se madruga, con la exposición de motos clásicas que estará desde las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. A las 12.30 será el turno del concierto de la Banda de Música de Laviana. La verbena contará con la orquesta «Assia» y Astur DJ.

Domingo 16 y lunes 17

Para el domingo 16 quedará la ruta teatralizada de «La Aldea perdida», el «gran bingo musical», desde las 18.00 horas, y a medianoche, el concierto del grupo «Nacha Pop». El lunes las fiestas terminarán con la jira al «prau» La Chalana.

Miércoles 19 y Regodón

El miércoles 19 volverán las actividades, en este caso, previas al Descenso, con una aventura de rastreo infantil y juvenil, de 10.00 a 17.00 horas, previa inscripción. Del jueves al domingo se celebrará el festival musical y cultural Regodón, en la zona del parque. Ya hay varios grupos confirmados, como «Mojinos Escozíos», «Muñeca Rusa», «Afónica Naranjo», «Trujas» o «Comandante Twin». El mismo jueves habrá una vista etnográfica a la localidad de El Navaliegu.

Viernes 21 y sábado 22, Descenso

Para el viernes 21 queda una de las grandes novedades del Descenso Folklórico del Nalón en años, ya adelantada por LA NUEVA ESPAÑA: el desfile previo y la presentación al público de las embarcaciones participantes en la fiesta. El sábado 22 será el día grande del Descenso, con el desfile por toda Pola de Laviana, hasta llegar a Puente d’Arcu, y la bajada del río Nalón hasta La Chalana.

Más actividades hasta el sábado 29

Las actividades lúdicas no se quedarán ahí, tras la conclusión del Descenso y del Regodón. Entre los días 26 y 28 se instalará en la área recreativa de La Chalana un gran parque acuático, con horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, para niños. Los mayores también podrán utilizarlo, de 20.00 a 21.00 horas. El fin de fiesta lo pondrá la «gymkana», para todos los públicos, del sábado 29.

Las fiestas las organiza la Concejalía de Festejos de Laviana, en el caso del Descenso y del Regodón, junto a la Asociación Llavianeses pol Descensu.