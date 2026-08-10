Un vecino con un perro localizó a Juan Peña, de 80 años, que llevaba desaparecido desde el domingo por la tarde en Laviana

Final feliz a una noche de pesadilla en Pola de Laviana. Juan Peña, de 80 años, natural de Langreo y que llevaba unos seis meses viviendo en la residencia del ERA en Pola de Laviana, apareció en unos matorrales, sobre las 11.00 horas, a pocos metros del geriátrico del que había desaparecido sobre las 15.00 horas del domingo. El hombre, que presentaba deshidratación, estaba consciente y fue trasladado en la UVI móvil de Langreo hasta el Hospital Valle del Nalón.

Todo comenzó en la tarde del domingo. Peña, tal y como explicaron tanto desde Establecimientos Residenciales Asturianos (ERA) como desde el SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias), solía salir a dar un paseo por los alrededores pasada la hora de comer, durante la tarde. Fue sobre las 21.00 horas, a la hora de la cena, "que no se saltaba nunca", cuando se dio la voz de alarma: el residente no había vuelto, y no estaba localizable. La llamada al 112 Asturias fue realizada por el propio personal de la residencia de Pola de Laviana.

Dispositivo

Desde el SEPA se movilizó inmediatamente un dispositivo de búsqueda, con bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio, la Unidad Canina, la Unidad de Drones, el Grupo de Rescate. También la Guardia Civil participó, junto a la Policía Local y voluntarios de la agrupación de Protección Civil Alto Nalón. "Buscamos toda la noche, es increíble que no lo viéramos", subrayaban participantes en la búsqueda. A Juan Peña lo localizó, tal y como explicó David Suárez, jefe de la Zona Centro de Bomberos de Asturias, un vecino que paseaba con su perro. "Apareció en una zona en la que ya se había mirado en el dispositivo nocturno, y también por la mañana. Pensábamos que tenía que estar cerca". A las 11.00 horas, "un señor que iba con su perro notó algo raro, se acercó al matorral, y vio que estaba el señor. Empezó a dar voces, y un trabajador del geriátrico, que está muy cerca, dio el aviso".

Peña se encontraba deshidratado, también desorientado. "No sabemos exactamente a qué hora cayó. Salió a dar un paseo después de comer, como hacía habitualmente, y a las nueve y algo notaron que no había ido a cenar. A las 21.30 se había activado el dispositivo de búsqueda", en el que participaron 38 personas, además de dos perros de la unidad canina. Los motivos por los cuales se pudo producir el accidente se desconocen, pero "está al lado de la residencia. Se cayó al zarzal, puede haber metro y medio, dos metros de caída, muy tupido, con poca visibilidad", explicó Suárez.

Residencia

La directora gerente del ERA, Nerea Monroy, mostraba su alivio tras aparecer el residente del geriátrico de Laviana, "le harán pruebas en el Hospital, pero él está consciente, y hay un final feliz". Monroy agradeció la colaboración ciudadana en la búsqueda, "y cómo no, a Protección Civil, Bomberos de Asturias, Guardia Civil, Policía Local". También a los profesionales de la residencia de Laviana, que se desvivió "y se volcó con la búsqueda". También, claro está, alivio en la familia de Juan Peña. Su hijo y su nuera estuvieron por la noche en la búsqueda, y estaban junto al puesto de mando avanzado del SEPA, que se había instalado en el gran parking del centro de Pola de Laviana, cuando se recibía la llamada que avisaba de que lo habían encontrado. Junto a todos los cuerpos de seguridad se lanzaron a la búsqueda del accidentado, y asistieron a su rescate de entre el matorral.

El equipo médico lo atendió en el momento, primero en la propia parcela donde fue hallado, y luego en el aparcamiento del geriátrico, antes de ser trasladado en la UVI al Hospital Valle del Nalón, ya con una sensación de alivio al comprobar que presentaba un buen estado de salud, teniendo en cuenta las circunstancias.

Cinco meses desaparecida

Hace ya cinco meses de la instalación de otro gran dispositivo de rescate en el valle del Nalón. Eran las 19.47 horas del viernes 6 de marzo cuando la sala del 112 Asturias recibía una llamada de emergencia. Una mujer explicaba que su madre había caído al río Silvestre, un afluente del Nalón, en La Güerta, un pueblo de San Martín del Rey Aurelio, en las cercanías de El Entrego. Era un día muy lluvioso y el río, que normalmente no pasa de arroyo, bajaba esa tarde con mucha fuerza y mucha más profundidad de lo habitual. María Teresa Pérez, de 56 años de edad, intentó coger agua del río para lavar un utensilio de jardinería, y la corriente la arrastró de inmediato.

Desde entonces, y pese a la intensísima búsqueda de los primeros días, no ha vuelto a haber noticias suyas.