Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana

Quedan apenas dos días para el inicio de las fiestas de Nuestra Señora del Otero de Pola de Laviana, y el nombre del pregonero de los festejos por fin ha dejado de ser un secreto. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, será profeta en su tierra, y será el encargado de dar el discurso inicial de las fiestas, este jueves 13 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento que dirigió entre los años 2008 y 2017.

Barbón toma el relevo como pregonero de las fiestas de Laviana de Salvador Ondó, el gran maestro de los escanciadores de sidra asturianos. Barbón comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Laviana en 2003, bajo la Alcaldía de Marcia Barreñada. En 2008 tomó el relevo al frente del Ayuntamiento, ocupando el cargo hasta 2017, cuando llegó a la secretaría general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Dos años después, en 2019, ganaba las elecciones a la presidencia del Principado, revalidando el cargo en 2023.

El pregón de Adrián Barbón dará el pistoletazo de salida a prácticamente dos semanas completas de programación festiva y de ocio en Laviana. Primero, con las fiestas de las que es pregonero, las de Otero, después, con el siempre multitudinario Descenso Folklórico del Nalón y el festival Regodón, y finalmente con una programación de ocio especial para terminar el verano.

El jueves 13 de agosto las fiestas comenzarán con el pregón de Barbón y a continuación, contarán con la música de la cantante Marisa Valle Roso, que presentará su trabajo en la gira "Cenicientes". El viernes 14 empezará a las 10.00, con una ruta en bicicleta por los Senderos del Carbón. Continuará a las 20.00 con la música de "Susurra Jimena" en Entralgo, y a las 21.00 horas, la tradicional procesión de la Virgen del Otero. Partiendo desde el santuario del Otero, en la zona alta de Pola de Laviana, recorrerá, ya de noche, las calles del centro de la localidad, hasta llegar a la iglesia parroquial. A medianoche la música la pondrán el grupo "Radar" y Astur DJ.

Barbón, en Puente d'Arcu. / MIKI LOPEZ

Sábado a lunes

La programación festiva del sábado 15 empieza con la exposición de motos clásicas, que estarán desde las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. A las 12.30 será el turno del concierto de la Banda de Música de Laviana. La verbena, a medianoche, contará con la orquesta «Assia» y Astur DJ. Para el domingo 16 quedará la ruta teatralizada de «La Aldea perdida», el «gran bingo musical», desde las 18.00 horas, y a medianoche, el concierto del grupo «Nacha Pop», autores de grandes himnos de la música española como "La chica de ayer" o "Lucha de gigantes".

El lunes las fiestas del Otero terminarán con la jira al «prau» La Chalana.

Regodón y Descenso

El miércoles 19 de agosto retornarán las actividades lúdicas, en este caso, previas al Descenso Folklórico, con una aventura de rastreo infantil y juvenil, de 10.00 a 17.00 horas, previa inscripción. Del jueves al domingo se celebrará el festival musical y cultural Regodón, en la zona del parque. Ya hay varios grupos confirmados, como «Mojinos Escozíos», «Muñeca Rusa», «Afónica Naranjo», «Trujas» o «Comandante Twin». El mismo jueves habrá una vista etnográfica a la localidad de El Navaliegu. Para el viernes 21 queda una de las grandes novedades del Descenso Folklórico del Nalón: el desfile previo y la presentación al público de las embarcaciones participantes en la fiesta. El sábado 22 será el día grande del Descenso, con el desfile por toda Pola de Laviana, hasta llegar a Puente d’Arcu, y la bajada del río Nalón hasta La Chalana. Una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, y que ya cuenta con más de 7.800 inscritos.

Final de mes

Tras la conclusión del Descenso y del Regodón las actividades seguirán hasta final de mes. Entre los días 26 y 28 se instalará en el área recreativa de La Chalana un gran parque acuático hinchable, con horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, para niños. Los mayores también podrán utilizarlo, de 20.00 a 21.00 horas. El fin de fiesta lo pondrá la «gymkana», para todos los públicos, del sábado 29. Habrá juegos de todo tipo, y para todas las edades.