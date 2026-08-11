El centro de Pola de Laviana se convirtió en un circuito de carreras en bici con los "Senderos del Carbón"

El centro de Pola de Laviana se convirtió este fin de semana en un circuito de carreras gracias aI Circuito de Escuelas de Carretera "Senderos del Carbón", que tuvo como punto de partida la plaza del Ayuntamiento. Hubo incluso una carrera de niños sin licencia federativa, para atraer a los más pequeños al deporte de la bicicleta.

La Carrera de Escuela de Carretera contó con participantes en todas las categorías inferiores del ciclismo. La prueba fue una muestra más de la apuesta del Ayuntamiento de Laviana por el ciclismo, con la red de rutas BTT "Senderos del Carbón", el impulso al club ciclista del mismo nombre y la construcción de un velódromo entre Barredos y la Pola, usado por los integrantes del equipo. En mayo de 2027, además, Laviana será sede del Campeonato de España de Enduro.