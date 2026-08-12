Laviana abre el plazo para financiar las actividades extraescolares de sus centros educativos
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 37.000 euros
El Ayuntamiento de Laviana ha abierto el plazo para que las Asociaciones de madres y padres de Alumnos (AMPAs) de los centros educativos del concejo soliciten las subvenciones para cubrir los costes de los programas de conciliación familiar. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.
Tal y como explica la convocatoria, ya publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las actividades subvencionables tendrán que celebrarse entre el 9 de septiembre de 2026 y el 23 de junio de 2027. La partida presupuestaria destinada a esta convocatoria es de 37.000 euros, y se distribuirá en dos líneas de ayuda.
La primera, con un importe máximo de 16.000 euros, es la subvención dirigida a los centros educativos rurales de Laviana. La segunda, la de los centros educativos urbanos (hasta 21.000 euros), siendo el importe máximo por AMPA de 7.000 euros.
Para optar a las ayudas, las asociaciones deben presentar, junto a la solicitud, una memoria del proyecto, declaración responsable (para demostrar que no incurren en ninguna circunstancia que impida obtener la condición de beneficiarias de subvenciones públicas) y un presupuesto.
Desde el gobierno local de Laviana se apunta que de esta forma, las AMPAs podrán "hacer frente a servicios que hasta ahora debían de sufragar ellos mismos en muchos casos y será una ayuda a la conciliación familiar".
- Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
- Barbón, profeta en su tierra: el presidente del Principado será el pregonero de las fiestas de Pola de Laviana
- Dolor en Mieres por la muerte de Pin Pegarates, histórico luchador contra el franquismo y por las libertades de los trabajadores
- Aleida Granda, candidata de la ejecutiva del PSOE de Langreo para tratar de recuperar la Alcaldía
- Un vecino con un perro localizó a Juan Peña, de 80 años, que llevaba desaparecido desde el domingo por la tarde en Laviana
- Pajares también funcionará por las noches: el Principado destina 9,5 millones a un nuevo remonte para bicicletas y una red de iluminación que permitirá organizar actividades nocturnas
- El abandono de mascotas crece con las vacaciones: el albergue de Mieres, de estar vacío a contar con 21 animales en pocos días
- El sector de la nieve y los vecinos denuncian el riesgo de accidentes de tráfico por el deterioro de los viales de la urbanización del Brañillín, en Pajares