Laviana abre el plazo para financiar las actividades extraescolares de sus centros educativos

El Ayuntamiento de Laviana ha abierto el plazo para que las Asociaciones de madres y padres de Alumnos (AMPAs) de los centros educativos del concejo soliciten las subvenciones para cubrir los costes de los programas de conciliación familiar. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

Tal y como explica la convocatoria, ya publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las actividades subvencionables tendrán que celebrarse entre el 9 de septiembre de 2026 y el 23 de junio de 2027. La partida presupuestaria destinada a esta convocatoria es de 37.000 euros, y se distribuirá en dos líneas de ayuda.

La primera, con un importe máximo de 16.000 euros, es la subvención dirigida a los centros educativos rurales de Laviana. La segunda, la de los centros educativos urbanos (hasta 21.000 euros), siendo el importe máximo por AMPA de 7.000 euros.

Para optar a las ayudas, las asociaciones deben presentar, junto a la solicitud, una memoria del proyecto, declaración responsable (para demostrar que no incurren en ninguna circunstancia que impida obtener la condición de beneficiarias de subvenciones públicas) y un presupuesto.

Desde el gobierno local de Laviana se apunta que de esta forma, las AMPAs podrán "hacer frente a servicios que hasta ahora debían de sufragar ellos mismos en muchos casos y será una ayuda a la conciliación familiar".