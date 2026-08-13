Adrián Barbón, presidente del Principal y pregonero en Laviana: "Aquí, en la Virgen del Otero cree hasta quien no cree en Dios"

"En Laviana, en la Virgen del Otero cree hasta quien no cree en Dios". Con este sentimiento, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que fue alcalde de Laviana durante 9 años, abría las fiestas de Nuestra Señora del Otero en Pola de Laviana. "No se elige donde se nace, y muchas veces tampoco dónde se muere. Si pudiera elegir, elegiría morir en Laviana. Y si pudiera elegir, elegiría volver a nacer en Laviana".

El pregón de Barbón da inicio a dos semanas de actividades en Pola de Laviana, primero con los festejos del Otero, y después, con el festival Regodón y el Descenso Folklórico del Nalón. El acto, en la plaza del Ayuntamiento, lo abrió y lo cerró el gaitero Pablo Carrera, primero con el "Asturias patria querida,", himno regional, y luego con el "Chalaneru", himno de Laviana.

Junto a Barbón (PSOE), en el escenario, el alcalde, Julio García, y el concejal de Festejos, Pablo Vázquez. El presidente regional, vecino de la Pola, hizo un repaso por sus vivencias de infancia, juventud y adolescencia, por una localidad, Pola de Laviana, que ha cambiado mucho, pero no ha perdido su esencia.

No eludió hablar de sus creencias religiosas, que tienen su raíz precisamente en las fiestas del Otero y en la procesión nocturna, "a la que siempre iba con mi güela Lala". Una procesión que se celebra este viernes 15 y a la que "como siempre, acudiré". El pregón se pronunció en el escenario ubicado ante el Ayuntamiento, que "hoy precisamente cumple 121 años, un día después del eclipse". Y aquí, una curiosidad desvelada por Barbón, porque "precisamente en agosto de 1905, cuando poco antes de inaugurarse, hubo otro eclipse total en Laviana, el último que se había podido ver desde aquí".

Adrián Barbón y Julio García, con el público del pregón detrás. / Mario Canteli

El presidente regional mostró su fidelidad a la Pola, donde reside y quiere seguir residiendo, "ahora que tanto se habla de apartamentos y áticos" para presidentes regionales (en referencia a Ayuso). Al grito de ¡Puxa Laviana!, y tras cantar el "Chalaneru", se puso punto y final al pregón, que contó con numeroso público, con una plaza consistorial llena.

Programa festivo

Tras el pregón, las fiestas tienen su primera gran cita musical, con la cantante langreana Marisa Valle Roso. El programa de este viernes 14 empieza madrugador, a las 10.00 horas con la ruta ciclista por los Senderos del Carbón. A las 20.00, música en Entralgo con «Susurra Jimena» y a las 21.00, uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas, la tradicional procesión nocturna de la Virgen del Otero, con salida en el santuario del Otero, en la parte alta de la Pola, y llegada a la iglesia parroquial. A medianoche, la música la pondrán el grupo «Radar» y Astur DJ.

El sábado 15, de nuevo se madruga, con la exposición de motos clásicas que estará desde las 10.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. A las 12.30 será el turno del concierto de la Banda de Música de Laviana. La verbena contará con la orquesta «Assia» y Astur DJ.

Para el domingo 16 quedará la ruta teatralizada de «La Aldea perdida», el «gran bingo musical», desde las 18.00 horas, y a medianoche, el concierto del grupo «Nacha Pop». El lunes las fiestas terminarán con la jira al «prau» La Chalana.

Miércoles 19 y Regodón

El miércoles 19 volverán las actividades, en este caso, previas al Descenso, con una aventura de rastreo infantil y juvenil, de 10.00 a 17.00 horas, previa inscripción. Del jueves al domingo se celebrará el festival musical y cultural Regodón, en la zona del parque. Ya hay varios grupos confirmados, como «Muñeca Rusa», «Afónica Naranjo», «Trujas» o «Comandante Twin». El mismo jueves habrá una vista etnográfica a la localidad de El Navaliegu.

Descenso Folklórico

Para el viernes 21 queda una de las grandes novedades del Descenso Folklórico del Nalón en años, ya adelantada por LA NUEVA ESPAÑA: el desfile previo y la presentación al público de las embarcaciones participantes en la fiesta. El sábado 22 será el día grande del Descenso, con el desfile por toda Pola de Laviana, hasta llegar a Puente d’Arcu, y la bajada del río Nalón hasta La Chalana.

Más actividades hasta el sábado 29

Las actividades lúdicas no se quedarán ahí, tras la conclusión del Descenso y del Regodón. Entre los días 26 y 28 se instalará en la área recreativa de La Chalana un gran parque acuático, con horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, para niños. Los mayores también podrán utilizarlo, de 20.00 a 21.00 horas. El fin de fiesta lo pondrá la «gymkana», para todos los públicos, del sábado 29.