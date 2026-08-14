"Mojinos Escozíos" ya tiene sustituto tras cancelar su concierto en Laviana: este es el grupo catalán que los reemplazará en el festival "Regodón"

"Mojinos Escozíos" ya tiene sustituto en el cartel del festival "Regodón", que se celebra la próxima semana en Laviana. Se trata de la banda catalana "Éxtasis", que actuará el próximo 20 de agosto. La organización (la productora A Mansalva y la Asociación Llavianeses Pol Descensu) indicó a media tarde de este viernes que llevaba trabajando desde el pasado sábado para cerrar una nueva incorporación al festival. Unas horas antes habían informado de que "Mojinos Escozíos" se caía de la programación. Indicaron que uno de los componentes del grupo comprometió una actuación en otra localidad el mismo día que debían tocar en Laviana (20 de agosto) sin ponerlo en conocimiento de su representante.

"Éxtasis" actuará en el festival "Regodón", dentro de la programación del festival del Descenso Folklórico del Nalón. "La incorporación de la banda llega después de varios días de trabajo por parte de la organización. Desde el pasado sábado se venían realizando diferentes gestiones y contactos para poder cerrar una nueva actuación y completar la programación prevista para esa jornada", señaló la organización.

La banda catalana está formada por Geri (Gerard Giner), Putxi (Jordi Pujol) y Guero (Alex Salguero), "tres amigos que se conocen desde la infancia y que crecieron juntos en Viadecavalls. Con el paso de los años comenzaron a tocar y a componer sus propias canciones, convirtiendo la música en una forma de contar sus inquietudes, sueños y experiencias", apuntaron los promotores del festival lavianés.

Propuesta

Añadieron que "su propuesta se mueve entre el pop, el rock más clásico y la rumba, con canciones especialmente pensadas para el directo y para ser cantadas junto al público. Actualmente, la banda se encuentra inmersa en la gira de presentación de su primer disco, 'No sé pk'". En los últimos meses, "Éxtasis" ha pasado por escenarios como la Plaza del Trigo del Sonorama Ribera y ha conseguido llenar salas como Razzmatazz 2, en Barcelona, y Siroco, en Madrid.

Noticias relacionadas

Su actuación tendrá lugar el jueves 20 de agosto en el Regodón 2026, que volverá a celebrarse en Pola de Laviana. La organización dará a conocer en los próximos días los horarios y la programación completa del festival, que arrancará en apenas seis días.